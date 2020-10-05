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國慶連假來趟精品之旅　卡地亞Pahsa錶特展免費參觀

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▲▼ Cartier Pasha 。（圖／公關照）

▲卡地亞Pasha de Cartier探索自我特展於10月9日至11日在華山1914文創產業園區—東2D館登場。（圖／卡地亞提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

本周將迎來國慶日三連休，不想到人擠人的風景區，不妨來趟精品之旅，上網預約參觀卡地亞（Cartier）「Pahsa de Cartier探索自我」特展，品牌自10月9日於11日在華山1914文創產業園區—東2D館，呈現全新Pasha系列腕錶的完整設計概念，透過概念性裝置與互動遊戲，讓參觀者深刻領略Pasha標誌性的特色與細節。

▲▼ Cartier Pasha 。（圖／公關照）

▲卡地亞邀雷米馬利克（左起）、薇洛史密斯、特洛伊希文、麥茜威廉斯、王嘉爾為Pasha腕錶拍形象照。

Pahsa腕錶誕生於1985年，今年重新改版亮相，保留圓中帶方的設計、4個大阿拉伯數字，但加入更多個人化元素，包括可更換錶帶、提供於錶冠下鐫刻首字母縮寫的服務，只有旋下經典的鍊形錶冠才會顯露鐫刻文字；此外，改採透明錶背顯露機芯，分別有錶徑35mm與41mm款式，以及面盤鏤空設計。

▲▼ Cartier Pasha 。（圖／公關照）

▲Pasha de Cartier系列腕錶款式豐富。

卡地亞近期特別為Pasha de Cartier腕錶提供保養和個人化服務，即日起至2021年1月底止，Pasha腕錶的錶主可攜腕錶至全台專賣店，享有免費檢測服務，並根據腕錶的需求，由品牌專業腕錶人員提供相關而全面的保養服務與建議，同時可享有在腕錶的背面或錶冠蓋之下鐫刻的個人化服務，讓錶款更顯獨一無二。

▲▼ Cartier Pasha 。（圖／公關照）

▲Pasha de Cartier系列41毫米腕錶鏤空錶，780,000元。

而想更進一步了解Pahsa腕錶特色，可趁國慶連假走一趟華山1914文創產業園區—東2D館，參觀為期3天的「Pahsa de Cartier探索自我」特展，線上預約網址: http://generationpasha.com.tw，取得Fast Pass快速通關入場憑證，便能體會其摩登魅力。

「PASHA DE CARTIER探索自我」特展 資訊
日期：2020年10月9日至11日
時間：11:00 AM至9:00 PM
（週日活動提早於8:00PM結束）
展出地點：華山1914文創產業園區—東2D館
（台北市中正區八德路一段1號）

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關鍵字：

卡地亞, Cartier, Pasha de Cartier
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