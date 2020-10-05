高田賢三50年心血將KENZO推向國際！　眾人不捨「1月才成立新品牌」

▲KENZO創辦人高田賢三因感染新冠肺炎，昨（4日）在巴黎醫院病逝。（圖／CFP）

記者鮑璿安／台北報導

知名時裝品牌KENZO創辦人高田賢三（Kenzo Takada）因感染新冠肺炎，昨（4日）在巴黎醫院病逝，享壽81歲，消息一出震驚各界，高田賢三不僅是日本時裝界的代表性人物，1970年成立KENZO，以頗具特色的和風印花設計聞名世界，讓時尚界痛失傳奇人物。

高田賢三早年通過妹妹的時尚雜誌對時尚產生熱愛，而後進入神戶市外國語大學就讀，由於對大學生活感到無聊，最後違背家庭意願決定退學，選擇前往東京文化服裝學院鑽研時尚相關知識，畢業後於1964年移居巴黎，開始嘗試在時尚界發展，參加時裝發布會及出售設計稿。

▲1970年高田賢三成立KENZO，鮮明的和風印花設計與引起巴黎人注意。（圖／CFP）

1970年高田賢三成立KENZO，最早販售自製的女裝，鮮明的和風印花設計與引起巴黎人注意，品牌名氣也快速提升，1987年起，亦開始設計男裝、童裝與家飾，直至1993年，奢侈品集團LVMH將KENZO收購，慢慢發展成為國際奢侈品牌。高田賢三也從1999年宣布退休，但這不代表高田賢三退出時尚界，2005年他仍是以室內設計師的身份發表家飾餐具品牌Gokan Kobo，甚至今年（2020）1月還推出新品牌「K三」，融合日式與法式風格的家居品牌，可見高田賢三在各個領域的突出。

在 Instagram 查看這則貼文 felipeoliveirabaptista（@felipeoliveirabaptista）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 4 日 上午 9:16 張貼

昨日高田賢三因新冠肺炎不幸病逝，KENZO現任創意總監Felipe Oliveira Baptista 在個人IG上緬懷，寫下：「告別大師，高田賢三驚人的精力、善良、天賦和微笑都極具感染力，他的精神將永存。」品牌也隨即發出長文，「KENZO極為悲傷地得知我們的創始人高田賢三（Kenzo Takada）去世，半個世紀以來，高田先生一直是時尚界的象徵人物，始終將創造力和色彩注入世界，如今，他的樂觀，對生活的熱情和慷慨仍然是我們的支柱。」

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