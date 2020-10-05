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巴黎時裝周／BALENCIAGA掀起「巨型包」熱潮！　籃球鏈洋裝超吸睛

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記者鮑璿安／台北報導

巴黎時裝周正火熱進行，受到疫情影響，不少品牌改由線上發佈取代實體秀，BALENCIAGA（巴黎世家）2021夏季系列在昨（4日）通過影音呈現，本季從設計、生產、到穿搭都使用可持續原料，且「男女同穿」模糊性別界限；而時尚迷期待的包款部分，本季不甩小包潮流，均以巨大尺寸包款吸睛，最新機車包也悄悄曝光，復古仿舊的設計兼具破壞與現代感，格外迷人。

▲▼巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲▼巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲▼ 巴黎世家。（圖／品牌提供）

▲BALENCIAGA 2021夏季系列著重可持續性，衣著多數採用男女同穿款式。（圖／品牌提供）

BALENCIAGA 2021夏季系列以影音形式將衣櫥裡實穿的時裝款式帶到夜晚漆黑的巴黎街道，其中一大亮點就是「可持續性」，本季93.5%的原材料獲得可持續認證或可升級再造運用，印花的主要成分100%均具有可持續認證，將實用性和環保提升至極。另外，性別界限不再明確區分，大部分的時裝均為男女同穿款式，可有效降低產品生產中因款式過剩所帶來的環境影響。更藉此注入了圖案印花包括融化的笑臉、充滿童趣的“I Love You”行星地球畫，象徵對環境的重視。

▲▼巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲▼巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲▼巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲在輕盈的禮服裡融入籃球網鏈，由此致敬品牌創始人Cristóbal Balenciaga先生所設計的經典漁夫網狀裙 。（圖／品牌提供）

為了迎合夏季的多變性，人造羊毛浴袍、層疊式絲綢睡衣套裝可作為外套或晚裝穿著，以豐富的輪廓和飄逸質感注入靈動氣息；運動夾克融入飛行外套內襯，半身褶裙與運動服的基因相互碰撞，同時運動衫被重新解構為頭飾或附於褲裝上的腰間裝飾，豐富日常生活搭配。

不論是將絲綢款式的服裝印上牛仔面料圖案，還是針織的五口袋長褲，亦或全皮革的整身造型，從遠處望去，就像是牛仔外套和經典五口袋牛仔褲。另外，更在輕盈的禮服裡融入籃球網鏈，由此致敬品牌創始人Cristóbal Balenciaga先生所設計的經典漁夫網狀裙，吊帶裙邂逅微小的金屬盔甲狀鏈環，勢必成為下個爆款。

▲▼巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲▼巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲▼ 巴黎世家。（圖／品牌提供）

▲Neo Classic新機車包通過復古仿舊的設計，創造獨特破壞感。（圖／品牌提供）

而時尚迷所關注的包款部分，不甩小包當道的潮流，迎合機車包成立20年之際，以Neo Classic新機車包重新揭開面紗，通過復古仿舊的設計，創造獨特破壞感；也有超大尺寸尼龍雙肩包與腰包，重構出奇妙的視覺比例。最新款運動鞋X-Pander，以經典跑鞋的鞋面與彈性鞋底相輔相成，也是本季經典之作。

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巴黎時裝周, 巴黎世家, BALENCIAGA, 春夏, 夏季, 時尚, 流行, 潮流
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