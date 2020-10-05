陳彥博戴錶比超馬感覺「活著」　笑納第一只浪琴機械錶

▲浪琴表以早期飛行冒險者所戴的腕錶為靈感，打造全新Spirit先行者系列。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

浪琴表（Longines）今發表以冒險飛行家佩戴錶款為靈感的全新系列Spirit先行者腕錶，邀「極地遠征冠軍」陳彥博分享錶經，他招認收藏預算幾乎都撥給極地跑鞋，平日運動訓練所戴的錶款以電子錶為主，但他體認運動員在不同場合，仍需要像Spirit腕錶搭配正裝，開心收下品牌送的藍面計時碼錶。

▲陳彥博開心收下浪琴表送的新錶。

2013年陳彥博跑完七大洲、八大站極地超級馬拉松，2016年更挑戰四大極地賽事，他不諱言戴錶對正在比賽的他而言，能感受到時間流逝而覺得「活著」；別人眼中他是體能強人，但其實他也有所恐懼，他表示：「最怕有不會的事。」因此近來他忙於考各種證照，已獲得大客車與船的駕駛執照，下個目標還要挑戰獨木舟。

▲陳彥博佩戴的浪琴表Spirit先行者系列藍色面盤計時碼錶，100,300元。





▲浪琴表Spirit先行者系列磨砂霧銀面盤大三針日期顯示腕錶，72,600元。

陳彥博的冒險精神與Spirit先行者系列不謀而合，浪琴表打造具備大尺寸錶冠、面盤字型、菱形刻度等傳統飛行腕錶的特色，分別有大三針日期錶與計時碼錶兩種款式，各有錶徑40mm與42mm尺寸，並提供啞光黑、磨砂霧銀與藍色太陽紋3種面盤顏色供選擇。

▲浪琴表Spirit先行者系列磨砂霧銀面盤大三針含日期顯示鍊帶錶，93,400元。



同樣以飛行錶為基礎，Oris推出與與羅伯托克萊門特基金會（Roberto Clemente Foundation）合作的限量錶，紀念活躍於60年代棒球員的Roberto Clemente，他在1972年前往尼加拉瓜賑災援途中不幸墜機過世，以他為名的基金會延續其投入公益的遺志持續行善，Oris特別打造限量3000只的紀念錶，面盤設計靈感來自他的棒球衣的黑、金色細節，日期數字21以金色呈現呼應他的背號。

▲Oris限量3000只的Roberto Clemente限量腕錶，55,000元。

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