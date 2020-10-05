台灣設計師陳季敏在店裡蓋「告解小窗」　這時來還能吃到貴婦下午茶

▲台灣設計師品牌陳季敏JAMEI CHEN全新大安概念店開幕。（影／記者王則絲攝）

記者王則絲／台北報導

台灣設計師品牌JAMEI CHEN（陳季敏）今（5日）於台北大安路上的全新概念店正式開幕，在佔地近百坪的空間裡以「信仰」作為靈魂，用灰白塗料以及特殊的空間設計概念營造出寬敞舒爽的氛圍，還特別設置了「告解室」來呼應主題，既可愛又神聖。即日起～10／31期間，在JAMEI CHEN全新店面裡還能吃到攜手文華東方酒店合作的精緻下午茶，每天超限量供應。

▲JAMEI CHEN全新大安概念店開幕。（圖／品牌提供）



JAMEI CHEN自1987年創立，1999年開設台北東區首間專賣店，目前全台已新增至10個店鋪，在變化多端的2020年，設計師陳季敏與品牌藝術總監郭英聲仍決定籌備全新概念店，於今天正式開幕。

從旋轉門一進入後映入眼簾的是寬廣迎賓大廳，有椅子、有投影幕，就像是一個小客廳一樣，有一種「家」的氛圍，新店面中的色彩配置上運用大量的灰白色牆面、地板，加上寬敞的室內空間設計，給人帶來輕鬆平靜、不緊迫的感覺。共分為五個區塊，大廳、時尚告解室、展演長廊、貴賓室一間以及室外Cafe區域。

▲室外Cafe區域。（圖／品牌提供）



此外在這個空間裡陳季敏想強調的還有「自由」，用於陳列的衣架櫥櫃、牆面上的飾品櫃以及空間裡的木頭柱裝置藝術，全都是運用磁鐵的原理組合而成，可以在八個小時之內拆掉再造，可重複使用不會留下痕跡，也可以減少污染的問題，往後儘管突然有什麼改變想法，都能在不影響營業的狀況下重新編制室內空間。店內設置的「告解室」可以雙向觀賞，非常隱密有趣，一旁的假水池造景與池邊的小動物，也增添一分趣味，象徵著創辦人與藝術總監的回憶與願景。

▲室內木頭柱裝飾、白色磚組成的陳列櫥櫃都可以不留痕跡拆除、再組裝。（圖／品牌提供）



▲可愛的雙面向小窗口告解室。（圖／記者王則絲攝）



▲小水池造景。（圖／品牌提供）



目前JAMEI CHEN全新大安概念店以2020秋冬系列服裝為主，本季以「回到童年」（Back to Childhood）為靈感主軸，因此可以看見陳季敏與郭英聲童年時期的鐵皮玩具、泰迪熊等1960、70年代的元素，以及較為繽紛多樣化的幾何圖形與色彩，同時也展現高超手工技術於各式珠繡、蕾絲刺繡、羽毛分段挑染⋯⋯上，且有約9成的服裝都屬於可訂製的「In Addition」系列，介於訂製服與成衣之間的概念，能夠讓顧客挑選款式再進行量身剪裁與修改，而等待製作時間約兩週至一個半月左右。

▲JAMEI CHEN 2020秋冬以「童趣」為主軸，下圖攝影藝術家聯名三層手袋NT＄16,800。（圖／記者王則絲攝）



為配合JAMEI CHEN全新概念店的開幕，即日起至10／31日特別邀請到了文華東方酒店跨界合作推出下午茶饗宴，用「童趣」概念呼應JAMEI CHEN今年秋冬的主題，設計出三道甜食、三道鹹食，包括檸香馬鞭草慕斯、焦糖百香馬卡龍、鳳梨鐵觀音茶湯，以及火腿起司三明治、檸檬鴨肝慕斯、椰絲鮮蝦沙拉，每天僅接受三組預約，每套兩人份，售價為NT＄2,980。

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