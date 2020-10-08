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竟有人一次打包35條！木瓜霜大特價125元　乾燥、破皮都能用，CP值破表

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記者李薇／綜合報導

到澳洲玩一定會買的伴手禮就是木瓜霜，幾乎可以說是人手都要好幾條的單品，沒到澳洲也想找代購，因為不但價格便宜，功用更是多元，不但能解救肌膚乾荒，例如擦在手肘、膝蓋處，也可以當作護唇膏、指緣油，連輕微破皮、燙傷都能擦，隨身攜帶、家庭常備，絕對沒錯。

 ▲Her木瓜霜。（圖／Her） 

▲▲澳洲木瓜霜25g、4入，原價1,320元、特價499元，點我購買。

木瓜霜的厲害在網路上早就已經流傳，不只是澳洲知名的萬用膏，真正在日常生活中也有很多地方可以使用它，像是護唇膏、指緣油、尿布疹、濕疹、昆蟲叮咬，都可以靠它來舒緩不適，重現滋潤保濕。

不只是這些功用，甚至還有人拿它來清除粉刺，先用毛巾熱敷鼻頭，接著厚敷木瓜霜，蓋上保鮮膜，再用毛巾熱敷5分鐘，再等20分鐘後，粉刺就會浮出來，輕輕鬆鬆就可以擠乾淨，超級便宜又好用。

▲澳洲木瓜霜。（圖／記者李薇攝） 

▲澳洲木瓜霜CP值高，很受歡迎。（圖／翻攝自chirkova___ IG）

對於木瓜霜的效果，很多人都大推「實在太多工」、「這條超推，萬用膏隨身都要帶著」、「手腳有龜裂現象、也很推」、「這在澳洲幾乎人手一條，之前從澳洲帶回35條45克的」、「超萬用的啊～我也是愛好者」。

 ▲Her木瓜霜。（圖／Her）

▲澳洲木瓜霜25g、4入，原價1,320元、特價499元，點我購買。

購物網站「Her和她」推出「澳洲Lucas Papaw Ointment木瓜霜」25g、4入，售價1320元、現在特價只要499元，相當於一條只要125元，而且冬天即將到來，皮膚容易乾燥，一定要入手木瓜霜，隨時補擦搶救乾荒。

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關鍵字：

澳洲, 木瓜霜, 保養, HER和她, Her
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