皮膚科醫師打臉「網傳3大保養迷思」　其實蒸汽無法打開毛孔！

▲皮膚科醫師指出網上常見的3大錯誤保養迷思。（圖／翻攝IG@innisfreeofficial、@aoihamada）

記者張毓容／台北報導

現代人閱讀習慣改變，比起文字更喜歡看影音，不僅美妝部落客開始轉戰youtube，也有越來越多皮膚科醫師、保養老師等專業人士當起斜槓youtuber，美國知名皮膚科醫師Dr. Dray就是代表之一，她常上傳影片分享專業保養知識和保養品成分分析，也曾拍片指出網上常見的錯誤保養迷思，像是超多人習慣在敷臉或拔粉刺前先蒸臉，幫助毛孔張開，其實是錯的！到底是怎麼回事？快來了解一下。

▲其實蒸汽並不能打開毛孔，只是讓肌膚濕潤。（圖／翻攝IG@ponysmakeup）



NG 1：蒸汽能將毛孔打開



Dr. Dray指出毛孔不是一扇門，不會「開」或「關」，而洗澡時或美容院的蒸汽並無法把毛孔「打開」，實際上的作用是讓肌膚濕潤，但蒸汽可能會刺激肌膚，且當水氣蒸發後會帶走肌膚本身的水分，反而會造成肌膚乾燥，所以所謂蒸臉幫助毛孔打開再做深層清潔效果會更好，其實是錯的。

除了某些特定情況，比如患有硬皮症的人，才需要透過蒸汽來軟化肌膚幫助去除，不然對於一般人來說，Dr. Dray不建議常蒸臉。

NG 2：醫美級保養品效果一定更好



有些人認為醫美專科或皮膚科醫師出的產品保養效果更好，因此會願意花更多錢去買，但其實Dr. Dray表示醫美級保養品品質其實常跟一般專櫃、藥妝店賣的產品差不多，也沒有數據顯示證明醫美級保養品就一定更有效，所以還是依照自己肌膚的需要、個人喜好來選擇保養品即可。

▲除了含有類固醇的藥物，保養品並不會讓肌膚產生「耐受性」。（圖／翻攝IG@goodal_official）



NG 3：常換保養品避免效果變差



有些網路謠言說長期使用同一種保養品會讓肌膚對某些保養成分產生耐受性，使得保養效果下降，所以應該常常更換護膚品，Dr. Dray表示這個說法是錯誤的。肌膚表皮層約28天會更新，年輕時會更新地快一點，年紀越大更新越慢，但不管速度快慢，都會一直更新，所以不會有所謂的「耐受性」。唯一有可能產生耐受性的是使用含有類固醇的藥膏或消炎藥膏，但會對藥膏產生耐受性的也不是肌膚，而是細菌。

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