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摩洛哥優油下殺5.3折！799元就能入手　神級護髮、用過狂推坑

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▲摩洛哥優油,髮油,保養,髮絲,Her和她。（圖／moroccanoil IG）

▲摩洛哥優油幾乎是髮油界的冠軍。（圖／moroccanoil IG）

記者李薇／綜合報導

很多長頭髮的女孩洗完頭之後一定要使用髮油，才可以讓頭髮不毛躁、柔順亮麗地梳開，後續也不容易打結，看起來更加清爽浪漫，盤點一下網路上大受歡迎的髮油，可以發現摩洛哥優油幾乎是髮油界的冠軍，好評討論度超高，用過回不去是最多人的感想。

▲Her摩洛哥優油。（圖／Her）

▲摩洛哥優油100ml、售價1500元、優惠價799元，相當於5.3折，點我購買。

 ▲摩洛哥優油,髮油,保養,髮絲,Her和她。（圖／moroccanoil IG）

▲摩洛哥優油身為很多女性的愛用。（圖／moroccanoil IG）

要擁有好評價，髮油一定要使用起來不會油膩，塗抹於頭髮之後要能夠輕盈，而且用量一點點就可以輕鬆打造出細緻滑順的髮質，重點是看起來不會油亮亮，反而可以呈現出柔焦感的髮絲質感。

摩洛哥優油不但擁有這些優點，盤點一下網友的評價「摩洛哥優油我用5、6年了，好愛它的香味」、「我摩洛哥已經用了3瓶，原本髮質很差，後來改善很多，也比較滑順不打結了」、「摩洛哥已用3年」。

 ▲摩洛哥優油,髮油,保養,髮絲,Her和她。（圖／moroccanoil IG）

▲摩洛哥優油讓髮絲呈現出細緻的光澤。（圖／moroccanoil IG）

摩洛哥優油裡面添加摩洛哥堅果油成份、亞麻仁油、亞麻籽萃取等成分，細緻油脂可以打造出滑順柔潤的髮質，而且雖然是堅果油，但使用起來一點都不會覺得油膩，反而使用起來相當輕盈，讓人用過就還想再用。

▲Her摩洛哥優油。（圖／Her）

▲摩洛哥優油100ml、售價1500元、優惠價799元，相當於5.3折，點我購買。

購物網站「Her和她」推出摩洛哥優油100ml，大容量的包裝售價1500元、優惠價799元，相當於5.3折的優惠，還沒有用過的趕快買，用過的趁著現在立刻補貨，加入會員還可以獲得購物金，滿額享免運優惠。

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關鍵字：

摩洛哥優油, 髮油, 保養, 髮絲, Her和她, Her
fashion.net

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