安格斯12星座一周運勢10/5-10/11　金星移位加持，處女桃花朵朵開

牡羊 3.21~4.20

土星擋住了羊座在工作上的大好前途，而火星也不給力的在本命宮位逆行，這一週的羊兒心情起起伏伏，不是為了假期的到來感到興奮，就是為了假期的結束而沮喪，這週的你特別容易被眼前的事物擺弄，脾氣也不是控制得很好，不過情人或是心上人會是你生活中的幸福泉源，各種小風小浪將把兩人的緣份大大推進囉！

金牛 4.21~5.20

多虧了太陽的福，本週牛座雖然不是當月壽星，不過有太陽坐落在奴僕宮位裡，人際關係上自然會從陰鬱走向陽光開朗！此時的你可說是柳暗花明又一村，看似無解的事情將在友人的協助下得到新的方向，感情也愈來愈明朗，不妨把下半年訂定為金牛的人際拓展期，為自己好好佈局屬於自己的人脈吧！

雙子 5.21~6.20

平時機靈的雙子也有踢到鐵板的時刻，特別是這週你的運勢和心情都有些低落，外在表現也顯得有些消極，想要維持過去一貫的表現，則需要付出大量的努力。另外，近期氣溫變化快速，雙子的身體狀況也令人擔憂，無來由的頭痛、過敏令你有些吃不消，不妨趁著假日好好休息、調整自己，心情會更好。

巨蟹 6.21~7.21

運勢表現呈現漂亮的上揚弧線，對蟹座來說本週是一段由甜轉苦、又轉甜的三溫暖變化，前頭還有些黯淡，做什麼都不太順，工作、感情甚至人際關係都陷入低迷且詭譎不已的情勢，所幸後期運勢會豁然開朗，貴人紛紛向你聚攏，你也會遇見屬於自己的良師益友，而當難題一一解開時，心頭的煩惱也會一一消除。

獅子 7.22~8.22

運勢好壞全都掌握在你的情緒中，這週的獅座工作上幾乎要達到目標，不過這個時候可不容許有任何的粗心大意，這考驗著你的專注度和耐心，得全神灌注！工作運勢的重點在於身邊的人際關係，搞好人際這個月你就成功一半了，有了旁人的提點與幫忙，不管做什麼都可以既省力又有效率。

處女 8.23~9.22

金星在本週位移至本命宮位，處女彷彿一下從爹不疼娘不愛的感情邊緣人，成為人見人愛的心肝寶貝，這週的你桃花朵朵，受到的注目與接觸到的對象都不算少，但偏偏你對於那些對象實在有點興致缺缺，機會很多都是過眼雲煙。至於已經有戀情者，此時的愛情運倒是還不錯，看似沒有太多熱烈的火花，但是關係仍然十分緊密。

天秤 9.23~10.22

整體運勢截至目前還沒有任何扣分的情況，有太陽坐命的天秤，這週依然是運勢的大紅人，除了獲得的肯定極多外，你也比平時有更多的衝勁，如此強大的信念也是你的幸運來源之一，足以助你突破重重難關！此時愛情主導權完全在你身上，但你還是有太多的猶豫藏在心裡所以總是顯得左右搖擺，看不到明朗的變化。

天蠍 10.23~11.22

這週在金星位移後，蠍座將可以明顯的感受到各方面的狀態都在逐漸轉好，但有時不上不下的狀態卻令你感到心煩意亂。此時與其過分在意自身的狀態，不如將注意力轉投到自己的興趣或娛樂生活上，更能從中發展感情、突破空窗，尤其假日時不妨暫且放下俗事，好好給自己一些喘息空間才能走得長遠。

射手 11.23~12.21

射手座的忙碌似乎慢慢成為了一種慣性，不管是因為活動邀約太多而忙碌，還是因為工作雜事增加，總之最近的你一刻也不得閒，這個時候壓力愈大愈想寵愛自己，覺得想吃點什麼，那就別隱密，只偶爾放縱可以，別因為貪玩而影響了該有的進度，最終還是記得把專注力重新放在工作專業上。

摩羯 12.22~1.19

就在這一週！摩羯與情人的相處卡在不穩定期，好壞操控在你的溝通和表達上。沒情人的，此時的你需要適當收斂自己的矯情，別什麼事都一昧口是心非，就算在心上人面前，也要敞開心胸表現真正的自己。這週感情怠速但工作卻能超前部署，專心致力的完成自己想做的事，是你在此時的必勝秘訣！

水瓶 1.20~2.18

本週瓶座感覺上風平浪靜的，金錢上沒有什麼大消息，但只要細細觀察，就可以發覺這週的運勢將會緩緩上昇，長期累積的壓力漸漸的解除之後，許多新的期許與想法會給你帶來更多鬥志與動力，儘管日子不算清閒，重視生活品味的你，能默默享受著有趣的時光。感情運勢有些低落，還需要再加把勁。

雙魚 2.19~3.20

多了金星移位的加持，魚兒這週的桃花運勢扶搖直上，不論單身或交往中，你的身邊都有許多的愛慕眼光，單身者奇貨可居，還有機會認識許多條件極佳的對象呢！不過此時的你需要多一點私人的時間去整頓自己的生活，趁著這次連假，可以重新思考自己的未來，另外多安排一點娛樂來好好放鬆自己也無妨。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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