下半年美炸的開架彩妝推薦！粉黛亂子草唇釀、雪人粉撲　彩妝控必收

時序進入秋天，彩妝們跟著染上秋色，取材自秋日風景的粉黛亂子草、復古的拍照濾鏡…通通變成開架彩妝的靈感來源，彩妝控絕不可錯過！

ETUDE落日復古玫瑰色

秋天正是粉黛亂子草的季節，粉紅花海讓人幸福感瞬間加分。為了收藏這份愉悅感受，ETUDE將夕陽中的粉黛亂子草元素收納在眼彩盤以及唇彩中。像近期超受歡迎的九色眼彩盤，就擷取落日的亂子草概念，細緻的淡粉紅亂子草與夕陽輕吻亂子草的玫瑰棕色混搭成既溫柔又詩意的九色眼彩盤。

玩轉色彩九色眼彩盤秋日粉黛亂子草

帶有落日光的復古玫瑰色，主要是淡粉紅+玫瑰棕色，同時帶有橙棕色搭配變化。粉末細緻，完全貼合眼皮，呈現出乾淨的淡雅光芒。九格配色超實用，每天都只要利用其中三格連線就可以畫出迷人眼妝。

▲眼妝示範與手部試色

玩美色計絲絨唇膏

添加氣墊質感粉末，輕薄服貼，不顯唇紋。透過粉色的粉黛亂子草色與夕陽棕色的搭配，透出無限戀愛感的MLBB唇色。

一共推出三色：#PK015紅粉花海、#BE121波波草花園、#BR408餘暉下野餐。

鮮嫩欲滴果汁唇釀

色澤超顯色持久，當中添加番石榴以及無患子萃取物，豐富的礦物質與維生素增加雙唇保濕潤澤。

一共推出兩色：# RD309黛子草映日、#BR404落日緋紅。

innisfree摩登復古限量彩妝系列

復古與懷舊一直都是流行不可或缺的元素，而底片相機所呈現的色調也總是令人著迷。今年innisfreer就以「復古摩登」作為產品發想概念，推出限量摩登復古限量彩妝系列， 打造仿底片濾鏡感的精緻唯美妝容。全系列共有七項產品， 2020/10/1起台灣韓國同步上市開賣。

摩登復古限量眼彩盤

一次擁有霧面與鑽石光兩種質地，從打底色、漸層色到重點色、眼線色應有盡有。粉質細緻，完美顯色且均勻服貼眼周肌膚，多次疊擦也不會厚重結塊。

▲摩登復古限量眼彩盤手部刷色。

摩登復古限量腮紅盤

透過三種不同色調的粉嫩頰彩呈現典雅妝容，粉體輕盈服貼，能打造宛如柔焦效果的紅潤雙頰。

▲摩登復古限量腮紅盤手部刷色。

摩登復古限量蜜粉餅

高水分感果凍質地，撲上臉能吸收肌膚多餘的皮脂與汗水，創造霧面妝感。加上底部附加的粉撲設計，輕巧好攜帶，方便隨時隨地補妝。

摩登復古限量霧感唇膏

綿密滑順的唇膏質地，輕輕一抹立即呈現飽和色彩，輕鬆描繪出復古優雅的唇妝。一共有兩色：#01香草粉、#02奶油莓。

▲摩登復古限量霧感唇膏手部刷色。

摩登復古限量打亮組

超巧妙的分層設計，一顆就有三個打亮色（#01白皙光澤、#02復古光澤、#03自然光澤）。細緻的光感粉體，能均勻服貼肌膚，創造出自然閃耀的打亮效果。

▲打亮手部刷色。

摩登復古限量睫毛膏

玫瑰棕色睫毛膏，打造出柔和浪漫的動人眼妝。

▲睫毛膏試用。

摩登復古限量打亮刷

專為霜狀及果凍狀質地的彩妝產品打造。圓弧型的刷毛，搭配斜角設計，尖端可用在唇峰及眉骨，平面則是 T 字、顴骨上方及下巴位置。

20週年慶活動

來自韓國濟州島的innisfree，2020年也邁入品牌創立20週年！在2020年10月週年慶檔期特別準備豐富優惠內容與產品組合回饋給鐵粉。

1.濟州寒蘭日夜修護組

每到秋冬就特別暢銷的濟州寒蘭複合滋養霜，今年特別推出「濟州寒蘭日夜修護組」，2020/10/1~10/31於全台門市及線上電商平台開賣，用更優惠的價格讓更多人體驗濟州寒蘭系列。

內容：濟州寒蘭清透水凝霜30ml、濟州寒蘭複合滋養霜30ml、濟州寒蘭複合滋養水15ml、濟州寒蘭複合滋養精華5ml、濟州寒蘭複合眼霜5ml、濟州寒蘭複合晚安面膜15ml。價值NT1,760、售價NT1,100（相當於63折）。

2.雪人粉撲

每年蟬聯innisfree彩妝銷售排行榜的冠軍的「無油無慮礦物控油蜜粉」，除了定妝及有效控油之外，還能當爽身粉吸附汗水。但是在潮濕又悶熱的台灣，更多女孩們則是當作乾洗髮使用，打造乾爽蓬鬆的瀏海，有著「被蜜粉耽誤的乾洗髮」稱號！所以這次innisfree特地做了專屬瀏海的雪人粉撲，只要2020/10/1~10/15購買無油無慮礦物控油蜜粉2個，即可獲得微笑雪人兩用粉撲及蘋果籽眼唇卸妝液15ml（數量有限，送完為止）。

3.黏黏怪物研究所滿額贈

innisfree與韓國知名設計品牌-黏黏怪物研究所（Sticky Monster Lab）攜手聯名推出一系列贈品，而且只有韓國與台灣才有，全台限量送完為止。

▲消費滿NT$1,500，即贈黏黏怪物研究所環保手帕一款（共有兩款，隨機贈送）。

▲消費滿NT$3,000，即贈黏黏怪物研究所環保袋一款（共有兩款，隨機贈送）。

▲消費滿NT$3,600元，即贈黏黏怪物研究所加濕器一個（全台限量700個，送完為止）。

ETUDE秋日粉黛亂子草系列參考價錢

玩轉色彩九色眼彩盤0.7g*9，NT$790

玩美色計絲絨唇膏（Muhly系列共3色），3.4g，NT$420

鮮嫩欲滴果汁唇釀（Muhly系列共2色）5g，NT$190

上市時間：2020/9

innisfree摩登復古系列參考價錢

限量眼彩盤，NT$920

限量腮紅盤，NT$550

限量蜜粉餅，NT$360

限量霧感唇膏（共兩色），NT$290

限量打亮組，NT$520

限量睫毛膏，NT$450

限量打亮刷，NT$350

上市時間：2020/10/1

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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