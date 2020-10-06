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金曲31新人「持修」私服穿搭可帥可萌　粉絲喊：願意跟你結婚

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從金曲31「死亡之組」的最佳新人獎脫穎而出的持修，在那大家印象中雌雄同體的外貌下，私底下的他又是個怎麼樣風格男孩兒呢？

▲持修。（圖／美麗佳人提供）

在一探持修私下的造型風格前，先讓我們一同來回顧金曲31（10/03）的造型吧！身穿Comme des Garçons西裝外套的持修，以紅、黑、白襯出其知性潮流品味，並腳踩Rafsimons X Dr. Martens的聯名馬丁鞋款和配戴Off-White的銀飾項鍊，增添恰恰好的酷帥質感，搭配上招牌的烏黑亮麗長髮，令許多粉絲留下過目不忘的深刻印象。

▲持修。（圖／美麗佳人提供）

私下熱愛寶可夢等動漫的持修，在圖印T-Shirt上也時常可見這些可愛的身影，簡單罩上西裝外套或是與破損丹寧褲搭配皆足以襯出有型態度。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

或者也可向持修一樣選擇戴上刺繡漁夫帽，並腳踩色塊拼接的球鞋，透過風格獨具的單品打造專屬個人的時髦衣著。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

多數人害怕穿著的花襯衫在持修的駕馭下顯得瀟灑又率性，和墨鏡的搭配更顯巨星風範。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

在一身暗色系的穿搭中該如何增添青春的玩味氣息？此時不妨捲起褲管，讓穿著的繽紛腳踝襪露出，以細節注入俏麗姿態。

 
 
 
 
 
 
 
 
 

想必女孩們都知道要留一頭亮麗的長髮心情會有多麽複雜，不僅在洗髮和吹頭髮時相當花時間，夏天時若不綁起來更顯悶熱，而對留有一頭長髮的持修來說，髮帶便是他運動時不可或缺的「造型裝飾」，時髦與實用兼具。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

秋天時絕對少不了的西裝外套在持修又是如何駕馭的呢？選擇細格紋西裝外套配上純色T-Shirt，並頭戴一頂喜愛的棒球帽，在大地色系中形塑出中性溫雅氣質。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

倘若想呈現慵懶率性風，那麼就穿上寬鬆版型的T-Shirt搭上襯衫、戴上一頂波浪帽簷的漁夫帽，展現自然不造作的脫俗氣質。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

從持修的IG平台上邊可發現持修最喜愛的配件莫過於漁夫帽或針織帽！春夏季時以漁夫帽襯出瀟灑態度，秋冬時則以針織毛帽勾勒童心未泯的性格，無論是何種皆超萌，難怪粉絲們各個回答：我願意跟你結婚！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 持修, 金曲獎
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