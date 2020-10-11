這個粉很可以！秋季5款夢幻新香　獨角獸、泡泡糖瓶身甜得冒泡泡

涼涼秋日最該來點可口的下午茶，如果能把這療癒人心的微甜氣味穿在身上，就更迷人了～本月包含Marc Jacobs、Nina Ricci、Chloe和Anna sui等品牌，都以粉紅香水為主力，推出美食花果香調的秋季新香，要來攻佔你的少女心！

Anna Sui粉紅獨角獸再掀話題

每次Anna Sui推出Fatasia童話系列，總是會帶來不小的話題，在簡約風當道的今日，這樣精采又夢幻的瓶身，總是能讓人驚喜連連！10月上市的 Anna Sui 童話粉紅獨角獸淡香水，是以玫瑰金色調為主軸，多面雕刻設計，頂端配置了迷人的獨角獸雕刻，葉子及花朵點綴於瓶身上方，代表著一座魔法叢林。

粉紅色環狀造型刻印的FANTASIA LOGO ，增添了奢華優雅的氛圍。宛如粉紅氣泡飲的色澤更為迷人的瓶身設計增加些許趣味性。

夢幻花果香宛如童話

調香師的靈感來自夢幻的世外桃源，先以佛手柑、金桔及明亮的蘋果花交織出愉悅、朝氣蓬勃的氣息做為開端。中調充滿奇異幻想，彷彿沿著柔和的粉紅色瀑布，踏進雨露滋潤的花園。小蒼蘭花瓣、嬌嫩玫瑰和水蓮被蠟菊的不朽美態簇擁。

後調則是滿載奇幻的旅程以金木、澄澈琥珀及麝香的怡人基調作結尾，彷彿走入了漫無邊際的童話世界。

樂園旋轉木馬紙盒好巧思

販售版的外盒設計比擬樂園中的旋轉木馬，伸縮式外盒樣式配置多面可愛的粉紅色獨角獸。特殊的盒身造型也可以作為筆筒、彩妝刷具收納筒、亦可當作是裝飾品擺放在梳妝台，添加收藏價值。

Anna Sui 童話粉紅獨角獸淡香水，50ml／NT$2,500。

NINA RICCI不只是可愛的粉色女力

Nina Ricci最新粉紅泡泡女性淡香水，保有NINA RICCI蘋果系列香氛一貫的特性：童心未泯、俏皮可愛！新藝術總監Rushemy Botter和Lisi Herrebrugh結合時裝的流行元素，展現出充滿活力的時髦的女人味，使粉紅泡泡女性淡香水不只是可愛的代名詞，更耀眼動人地散發女性獨有的溫柔力量！

羞澀雙頰般玫粉瓶身

粉紅泡泡女性淡香水瓶身就像泡泡糖般的光滑剔透，如同少女初戀般羞澀玫紅的柔軟雙頰，此外，瓶口繫著印有“ NINA”字樣的緞帶，彷彿女孩紮起秀髮般地俏麗可愛。

清甜花果少女香調

全新粉紅泡泡女性淡香水前調以佛手柑和檸檬的酸甜滋味，完美融合梨子的清新爽脆，營造出如同剛摘下水果般的新鮮香氣。中調以如絲綢般溫柔滑順的橙花香氣一併帶出氣質茉莉香，豐富多層次的花香調就像一束承載幸福的新娘捧花，沉浸在令人上癮的溫暖麝香氛圍之中；最後再以雪松的內斂木質香調，帶出每位女性內心悄悄藏著的靜謐美好作為收尾。

NINA RICCI粉紅泡泡女性淡香水，80ml／NT$3,500；50ml／NT$2,900。

Chloé 同名系列最新成員

Chloé 同名系列最新成員「沁漾玫瑰淡香水」詮釋了最新Chloé香調，以品牌經典不可或缺的明亮清新玫瑰香氛為主，前調由玫瑰、蜜橘登場，在獨特的玫瑰調性中散發出淡雅的果香，再以蜜橘的活潑、陽光明媚的本質為香氣增添光彩，中調則是生動的黑醋栗混合翠綠清新感，襯出玫瑰的獨雅姿態，最後以雪松木和白色琥珀點綴，增添了優雅香氛的超現代感。

典雅粉橘色手工緞帶x清新粉色香氛

以2008年經典同名女性淡香水瓶身，在淨透陽光下強勢回歸Chloé的標誌瓶身，經典復古幾何的羅馬柱造型玻璃瓶身，搭配手工蝴蝶結以典雅粉橘色現身。

將Chloé女孩優雅又不失自由個性的態度完美彰顯，並以銀色金屬瓶蓋作為完美配飾。香氛外盒則以淡雅粉為底色，再以立體浮雕典雅粉橘色之品牌Logo 。

Chloé沁漾玫瑰女性淡香水，30ml／NT$2,250；50ml／NT$3,500；75ml／NT$4,150。

Salvatore Ferragamo伊人系列香氛限定玩色

Salvatore Ferragamo伊人系列香氛，在十月限量換上全新莫蘭迪色單一霧面色彩，其中最討喜的優雅粉裸色，為「芭蕾女伶女性淡香精」，這款帶有花果香氣的淡香精，融合了高雅且令人出乎意料的茉莉及義式奶酪，搭配充滿活力的粉紅胡椒、嬌嫩欲滴的玫瑰、牡丹花辦，而後味輕 柔的帶出麝香和帶有誘人木質調的廣藿香氣。

如同沐浴陽光下的耀眼色澤與伊人系列香氛的香氣一樣令人上癮且沉醉其中。

Salvatore Ferragamo芭蕾女伶女性淡香精限定版，50ml／NT$3,500。

Marc Jacobs新香 粉紅X俏皮異想元素

Marc jacobs推出了全新「完美女人淡香精」系列，光是看包裝就令人少女心炸裂，裸粉色的瓶身缀以優雅的金色瓶頸，香水蓋更是焦點所在：由Marc jacobs精選多種色彩豐富的飾物交錯交疊，包含有幽默十足的香蕉、高跟鞋、幸運星和小白貓…拿到的時候，絕對會讓人會心一笑，大呼可愛。

甜蜜中的小清新女人味

Marc jacobs這款全新「完美女人淡香精」，氣味也很討喜，甜蜜中帶點小清新，前調以明亮的大黃、水仙做開場，新鮮的花香非常具活力；中調則是杏仁奶帶入香甜奶果香氣息，基調混搭雪松木和喀什米爾，讓氣味加乘成深度與柔軟姿態。

Marc jacobs完美女人淡香精，100ml／NT$5,150；50ml／NT$4,000；10ml／NT$950。

Marc jacobs完美女人淡香精身體乳，200ml／NT$2,250。

Marc jacobs完美女人淡香精沐浴膠，200ml／NT$1,650。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 2020 TOM FORD私人調香「蜜桃狂想BITTER PEACH」桃子X木質調的高級中性香水，撩人於無形又超好聞

● 這個粉紅很可以！2020秋季少女心爆棚夢幻新香大集合～「杏仁奶、檸檬梨子、義式奶酪」讓你甜出粉紅泡泡

● Jo Malone London 2020聖誕系列太美！限定新香水午夜麝香與琥珀讓人好想聞，還有超夢幻鑽石瓶蓋