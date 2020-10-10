2021春夏米蘭時裝週「亮點包包」搶先看　Fendi、BVLGARI最吸晴

雖然因為新冠肺炎的影響，2021春夏時裝週不比往年精彩，品牌也紛紛轉變成線上走秀、直播影片方式發表，不過辦秀的品牌還是發揮所長，呈現最精彩、最有看頭的2021春夏系列。米蘭時裝週中，有哪些新包款誕生，又有什麼值得你駐足細看的配件，看完這篇也可以開始存錢了。

Dolce & Gabbana

以「Patchwork di Sicilia」為2021春夏系列主題，設計師們從喜愛的西西里島擷取靈感，將當地悠久的歷史文化轉為創作的養分，透過精緻的拼接工藝，展現Dolce & Gabbana獨有的迷人氣質。配件部分延續服裝的拼貼手法，一款又一款的繽紛提袋成功吸引賓客目光。

Fendi

以「光影與反射」作為2021春夏系列主題的Fendi，可以看見創意總監Silvia Venturini Fendi運用細緻的針織工藝，展現女性柔美、婉約又帶有剛強的一面，可能是為了呼應服裝細節，配件系列出現不同款式的復古針織手袋，Fendi與義大利當地工匠合作，像是迷你小包、大型手拿包。

當然，2020秋冬系列首度問世的Peekaboo ISeeU也在本季秀上再度曝光，以應景春夏的暖色調、編織造型重新演繹。

Tod’s

揮別秋冬的冷冽感，Tod’s 2021春夏系列染上繽紛色系，從服裝到配件系列，絕對會讓你耳目一新。配件部分Tod’s將標誌性的豆豆裝飾，移至新款手提包的底部，分別有素面皮革、動物紋皮革的選擇。

紅遍全球的腋下包款，也出現在本季春夏系列中，擁有半弧形的外觀，搭配紫羅蘭、奶油白、天空藍、檸檬黃等粉嫩色系，加上大容量的空間，相信是上班族的通勤包首選。

Versace

因為疫情所帶來的傷痛，讓創意總監Donatella Versace以美好境界「烏托邦」為靈感，打造全新2021春夏系列，服裝上延續品牌一貫的繽紛色系，結合海洋中各式各樣的生物，打造一套套吸睛華服。說到女孩們最期待的配件部分，承襲服裝的繽紛、夢幻色系，推出手提包、斜背袋及手機袋。

Salvatore Ferragamo

大秀開始，一套套色彩鮮明、亮眼的春夏裝束輪番上陣，這是取自電影《迷魂記》獨特且超現實的飽和色彩，背後其實有向好萊塢導演Alfred Hitchcock致敬的意味。擅長都會風格的Ferragamo，2021春夏包款也呈現出簡潔的線條，包含附有手提把的公事包、大型軟包。

Valentino

你沒看錯！因為疫情的關係，Valentino首度將大秀選擇在品牌發源地米蘭舉辦，創意總監Pierpaolo Piccioli延續品牌既有的浪漫主義，在本季春夏系列，以放大作為設計手法，把大家熟悉的Rockstud鉚釘包變大。

BVLGARI

深受疫情的影響，BVLGARI把2021春夏想成是一個神話宇宙Arkadia21，在這裡不可能的事情都會發生，在這裡生活快樂美滿、無憂無慮、充滿歡笑，就像是現實版的烏托邦。這個概念也呈現到了配件上，BVLGARI推出全新Serpenti Multichain Bag，品牌重新詮釋經典蛇頭扣環，更首度使用複合肩背鏈帶，搭配耀眼奢華的金色系，有著為2021春夏季帶來全新曙光的涵意。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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