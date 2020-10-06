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髮型師點出2020秋冬髮型趨勢　「鏡面棕」先染起來！

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▲▼2020秋冬髮趨勢。（圖／翻攝自IG）

▲秋冬鎖定冷色調髮色就沒錯。（圖／翻攝自IG/soo_k0、somin_jj）

記者曾怡嘉 / 台北報導

告別春夏髮型的高彩奪目，2020秋冬髮型趨勢皆以靜謐、冷靜、高雅、甚至呈現俐落霸氣的調性。好剪才髮廊創作總監Away點出，在今年秋冬髮型中可以找出三大關鍵字詞，來形容從女孩蛻變成女王的樣貌，分別是帶有高冷鏡面棕髮色、自然弧型捲髮、剪裁零層次髮型。

鏡面棕髮色

近日不少女星以高雅、內斂的「鏡面棕色」作為新亮相造型，Away總監說明，鏡面棕色看似與一般棕色無太大的區別，但其實魔鬼藏在細節裡的巧思是，鏡面棕是有著「強烈冷色」、同時又具備濃郁飽和的高級感髮色，因為色彩飽和且冷冽，任何光線只要照到髮絲上，立刻會反射出強烈光澤。

自然弧型捲髮

顧名思義是將頭髮的捲度放大成圓弧狀，形成界於自然微捲與C彎之間的弧型捲，有點捲、又不太捲的紋理能使髮型看起來不經意、卻總是有自然微風的吹拂感，不論是耳下短髮、及肩中長髮、抑或是長髮都可以選擇燙出自然弧型捲髮，來展現脫俗的仙女氣質。

零層次剪裁髮

零層次的剪裁，強調髮型底線中每一根髮絲都呈現與地面水平，最佳的髮長區間位於耳下至肩上，充分展現零層次剪裁的霸氣與乾脆，任何一個隨意擺動都能讓髮絲隨之飄動，展現俐落帥氣感！

最後Away提醒所有想嘗試新髮型趨勢的女生，若想維持性格髮型的呈現，在秋冬轉換、溫差較大的季節中，務必要選用能溫和清潔同時呵護頭皮健康的洗髮產品，盡量減少頭皮的負擔，同時也要選用能讓髮絲常保彈性、髮根蓬鬆的洗髮產品，更容易達到理想髮型。

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關鍵字：

2020, 秋冬髮型, 髮型趨勢
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