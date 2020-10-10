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雅頓「隱藏版神奇乳霜」下殺2.6折！588元讓乾荒退散　還能按摩變嫩肌

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記者李薇／綜合報導

雅頓（Elizabeth Arden）雖然沒有鋪天蓋地的宣傳，但是一直以來都在默默持續成長，甚至很多人是看到媽媽在用，跟著傳承使用，因此發現它的好，其中21天霜更是品牌旗下「隱藏版」的好物，甚至被稱為是「專櫃貨卻是開架價格」，CP值超級高。

▲pakutaso,雅頓,21天霜。（圖／pakutaso）

▲雅頓21天霜全身都可以用。（圖／pakutaso）

雅頓的21天霜一直以來都是品牌的明星商品，很多人都是兩罐、兩罐的囤貨，因為它不但可以作為一般面霜使用，還可以當作晚安面膜來敷臉，尤其適合冬天，滋潤度超強，一點點就可以讓全臉乾燥脫皮退散。

▲Her雅頓 21天霜。（圖／Her）

▲雅頓21天霜，75ml、售價2,300元、優惠價588元。點我購買。

不只是如此，還有人更大手筆的當作按摩霜來使用，塗抹在兩頰之後，再一邊按摩一邊推開，做臉部推壓15分鐘，肌膚就會有SPA過後才有光澤，充滿澎潤、飽滿的狀態，上妝也會更加服貼。

▲pakutaso,雅頓,21天霜。（圖／pakutaso）

▲選對保養品，讓肌膚更彈潤。（圖／pakutaso）

很多人都會有上妝不貼的問題，建議可以使用粉底液混合一點點的乳霜，均勻混合開之後，塗抹上臉部肌膚，這樣不但增強了底妝的保養效果，更是可以讓粉底超級貼膚，打造出宛如素顏的完美肌膚。

▲Her雅頓21天霜。（圖／Her）

▲雅頓21天霜，75ml、售價2,300元、優惠價588元。點我購買。

購物平台「Her和她」推出雅頓21天霜75ml，售價2300元、優惠價588元，下殺2.6折，一次囤貨個2、3罐都很划算，尤其將進入秋冬，正好是乳霜的季節，買一罐自己用、一罐給媽媽，迅速就可以湊到免運門檻，相當划算。

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關鍵字：

21天霜, 伊麗莎白雅頓, 雅頓, 乳霜, 保養, Elizabeth Arden , Her, Her和她
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