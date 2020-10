詹朴動用金馬團隊請陳庭妮、黑嘉嘉主演科幻大片　絕美緹花口罩只在這賣

記者王則絲/台北報導

疫情緣故下,台灣設計師品牌APUJAN詹朴今年首次以影片形式參加倫敦時裝週,2021春夏大秀以「凝視鏡中之花」為題,重磅找來了曾獲金馬獎殊榮的電影團隊打造,並邀請女星陳庭妮和圍棋手黑嘉嘉主演,科幻場景、音樂搭上模特兒們緊湊的步伐與秀場焦點新裝碰撞出現實無法呈現的效果。今(5日)舉辦記者會更宣布即日起在中華電信MOD平台正式上線,先前曾曝光的絕美口罩也將獨家在MOD上販售。

▲APUJAN的2021春夏大秀短片「凝視鏡中之花」找來金馬團隊助陣。(圖/品牌提供)



APUJAN的2021春夏大秀短片命名為「凝視鏡中之花」(Gaze Into The Flowers In The Mirror),由《下半場》導演張榮吉執導、《我們與惡的距離》攝影指導陳克勤、《返校》美術指導王誌成等多位優秀人才攜手打造。詹朴的創作經常取材自他熱愛的讀物,本季的參考書目則包含了《鏡花緣》、《大如麗池飯店的鑽石》、《華氏451度》、《死者代言人》、《心機掃瞄》、《沒有愛的世界》、《厄舍府的沒落》等書,從中呼應詹朴熱愛科幻、懸疑情節的特殊喜好。

▲(左)黑嘉嘉、(右)陳庭妮。(圖/品牌提供)



因此詹朴為此次大秀影片籠罩一層迷霧,刻意使人看不清虛實。開場巷弄間的黑嘉嘉從地上撿起了花朵眼鏡,戴上後便望進了另一次元,成為陳庭妮,並用陳庭妮的視角觀賞整場精彩大秀,扮演時裝秀場上最重要的「觀眾」,回過頭來,黑嘉嘉卻可能也是虛擬的人物,短短影片裡瀰漫著詭譎氣息。

詹朴這次與電影團隊的合作對雙方來說都是一個挑戰,張榮吉導演也提到:「這是我第一次跟時尚距離這麼近。」拍攝時裝秀與過往拍的戲劇電影有著極大不同,而詹朴則強調,雖然把大秀影片提升到電影規格,「但是本質上還是一場服裝秀,服裝仍然是主角。」相較於需要一氣呵成的實體時裝秀,用影片呈現可以隨時中斷、重來,但是服裝製作時間會縮短、後製時間會拉長,各有各的壓力在,詹朴難得幽默回應:「因為我比較害羞、不會說話,希望以後都可以用影片解決。」且他認為少了實體時裝秀最可惜的地方,竟是「沒有秀後酒會!」

▲APUJAN 2021春夏新裝。(圖/品牌提供)



今日記者會上中華電信總經理郭水義也親臨現場致詞,對於本次能與詹朴品牌APUJAN合作感到非常開心,他說道:「詹朴先生您是我崇拜的對象。常被人說又土又老又醜,時尚永遠是離我最遠的東西。」但透過這次的合作,急速拉近了與時尚的距離,充分展現數位、時裝與影像的結合,即日起「凝視鏡中之花」影片與花絮於中華電信MOD平台上架,且只要掃描電視螢幕上的QR Code即可下單激美的獨賣款APUJAN X Xpure聯名防霾布口罩。

▲APUJAN MOD特別版口罩,NT$950。(圖/記者王則絲攝、品牌提供)



