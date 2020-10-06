5招「撩男小心機」讓曖昧對象更進一步！細長耳環竟有奇效

編輯／Molly 圖／翻攝unsplash、pexels

喜歡一個男生，但怎麼暗示對方都接收不到？或是跟心儀對象曖昧了好一陣子，但對方一直停在原地，沒有進一步的追求行動？其實對於很多男生來說，不見得是對妳沒有好感，而是他們沒有從妳身上得到「有機會」的信號，感覺就算追求了成功機率也不大。除了在聊天過程中適時地給予對方正面回應，還可以利用一些巧妙的肌膚接觸，讓他感受到妳的好感，又能適時地撩撥對方，讓他得到「信號」以更有信心展開追求攻勢。

1.用搖晃的飾品吸引注意



應該不少人都聽說過「男生是視覺動物」的說法，他們不僅會被女生亮麗的外型吸引，也很容易被移動的物品吸引注意力，所以與曖昧對象約會時可以帶上有垂墜感或細長的耳環、手鍊，時不時撥一下頭髮，讓耳環自然地跟著小幅度晃動，很容易就能讓他們的視線和注意力集中在妳的耳朵和頸部上，讓他的眼神離不開妳，曖昧氛圍更進一步。

2.誇獎搭配碰手臂



約會時可以在聊天過程中找個好時機，利用自然且短暫地肢體接觸的機會，讓對方感受到妳對他的好感，又不會太過狂放。像是聊到他擅長的技能、嗜好或當他講到妳不懂的事情時，可以邊誇獎他「你好厲害！」或「你懂得好多喔！」，邊把手放到對方的手臂上，但不要放太久，3、5秒就要放開，就像是妳在情緒激動時自然地肢體接觸。

3.利用香氣誘惑他



其實香味比視覺更容易讓人咧下印象，且會帶給男性一些幻想空間，所以可在約會前噴上香水，頭髮也可以噴上髮香噴霧，讓全身都散發著香氣，約會時更可以找個合適的機會，對他做一個要說悄悄話的動作或假裝他頭髮、衣服上有東西要幫他拿下來，讓他更近距離的靠近你，聞到妳身上的香味，藉此撩撥他，但別忘了要先確認身上沒有過濃以免反而引起壞印象。

4.遞東西的自然碰觸



可以「不小心」把像是鑰匙、口紅等小東西掉在對方的腳邊，等他幫妳撿起來並遞給妳的時候，就能不經意地碰觸到他的手，這也是創造「自然」肢體接觸的一招。

5.找些小事尋求幫助



找些小事尋求他的幫助，像是塗護手霜時可以故意多擠一點，然後跟他說不小心擠太多了，叫他幫你用一些，不用等他回答就自然地搭上他的手幫他塗護手霜；或是拿手機問他一些問題，像是手機的使用方式、app怎麼突然打不開之類的，邊操作給他看，這樣就能很自然地坐到對方身邊並且靠近他，等他解答完問題，再誇獎他個幾句，讓他獲得成就感。

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