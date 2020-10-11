戴口罩也不會掉妝的素顏霜1620元→850元！5.2折輕鬆入手

記者李薇／綜合報導

不想要上厚厚的底妝、希望素顏還像女明星一樣發光，那麼素顏霜可是最好的選擇，自然美集團旗下的PS美美研，推出素顏修修光圈霜，可以輕盈的提亮蠟黃膚色，重現細緻完美的好膚況，而且帶有淡淡果香，邊擦邊覺得被療癒，即便早上趕著出門，心情也不煩躁。

▲用素顏霜打造韓妞妝容。（圖／stylenanda_korea IG）



素顏修修光圈霜裡，添加PS複合益生菌，還ㄡ8種超級水果豐富的維生素，不但可以幫助肌膚完美的校色，同時有保養效果，可以幫助肌膚調理狀態，重現年輕透亮的好膚質。

另外，並添加透明質酸、蘆薈提取物、腺苷等成分，可以帶給肌膚保濕、修護以及緊緻抗皺的效果，比起化妝品，更可以一整天完美的防護潤澤肌膚不乾荒。

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▲戴口罩也不用擔心掉妝。（圖／lavie_rim IG）



不只是做到保養，針對台灣女孩經常困擾的肌膚蠟黃現象，透過素顏修修光圈霜也能夠達到改善，一點點的用量就可以輕鬆達到讓蠟黃感消失，修飾出韓系白淨膚色，輕輕鬆鬆就可以擁有韓妞感妝容，也可以塗抹於頸部，讓臉蛋與脖子不會有色差，而且不沾染衣服，是實用小秘招。

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購物平台「Her和她」推出PS美美妍素顏修修光圈霜，原價1620元、優惠價850元，下殺52折，還加贈PS升級版彈力面膜一片，裡面萃取自天然植物成分，可以幫助肌膚達到抗老、抗皺的效果，敷起來水潤保濕，非常好用。