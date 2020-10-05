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巴黎時裝周／孟耿如用「LOEWE壁紙」畫畫登官方IG　春夏爆款貝殼包好優雅

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▲2021巴黎時裝周 LOEWE。（圖／品牌提供）

▲牆上的海報、人台上的服裝，成就了2021春夏LOEWE的發表主軸，「Show-on-the-Wall」。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 台北報導

因為疫情，讓原本大型派對式集會的時裝周變得不一樣，也許照常辦秀，但賓客變少，或是透過直播，讓處於世界各地的編輯買家能零時差看到發表，LOEWE做的事，又再顛覆了一些想像，2021春夏女裝的呈現，像是一個藝術企劃，名為「Show-on-the-Wall」，女星孟耿如也參與其中，用LOEWE給的「壁紙」，做出她的作品。

▲2021春夏巴黎時裝周 LOEWE。（圖／品牌提供）

▲LOEWE在大紙盒裡入「Show-on-the-Wall」材料，鼓勵賓客發揮創意。

▲2021春夏巴黎時裝周 LOEWE。（圖／品牌提供）
▲全新貝殼包與同系列托特包，有來自貝殼的線條。

LOEWE在發表前將一個超大牛皮紙盒寄送給賓客，裡面有一卷專為2021春夏系列設計的壁紙、16張模特兒穿著春夏系列服裝的等身大海報，以及膠水、油漆刷、剪刀等工具，把壁紙、海報剪剪貼貼放在牆上，「Show-on-the-Wall」便出現了，大秀在眼前上演，無論身處什麼地方。

▲LOEWE 2021春夏巴黎時裝周。（圖／品牌提供、翻攝LOEWE、孟耿如 IG）

▲LOEWE 2021春夏巴黎時裝周。（圖／品牌提供、翻攝LOEWE、孟耿如 IG）

▲LOEWE 2021春夏巴黎時裝周。（圖／品牌提供、翻攝LOEWE、孟耿如 IG）

▲LOEWE 2021春夏巴黎時裝周。（圖／品牌提供、翻攝LOEWE、孟耿如 IG）

▲孟耿如受邀以LOEWE壁紙創作。（圖／翻攝LOEWE IG、孟耿如IG）

▲LOEWE 2021春夏巴黎時裝周。（圖／品牌提供、翻攝LOEWE、孟耿如 IG）
▲日本名模森星運用LOEWE壁紙設計作品。（圖／翻攝LOEWE IG）

日本名模森星、韓星秀英，各自用收到的「材料包」打造獨一無二的秀場，台灣則有孟耿如代表，喜愛畫畫、擅長利用各種媒材創作的她說：「看到LOEWE壁紙的時候，有種現代混合復古的感覺，它的配色聯想到復古的舊電影裡有的花色。」她在壁紙上畫出盆栽植物、星空等等，「這幅畫我用了不一樣的視覺空間感，好像漂浮在外太空的房間裡面」。

▲LOEWE 2021春夏巴黎時裝周。（圖／品牌提供、翻攝LOEWE、孟耿如 IG）

▲LOEWE 2021春夏巴黎時裝周。（圖／品牌提供、翻攝LOEWE、孟耿如 IG）

▲LOEWE 2021春夏巴黎時裝周。（圖／品牌提供、翻攝LOEWE、孟耿如 IG）

▲不同年齡、性別、體型的模特兒穿上2021春夏服裝，拍攝海報。

巴黎主場也沒閒著，在社群媒體上發布各種節目，包括創意總監Jonathan Anderson介紹春夏服裝系列、創作壁紙的英國藝術家Anthea Hamilton訪談、Show-on-the-Wall拍攝現場的片段與花絮等等，一整天接續登場，相當精彩。

▲LOEWE 2021春夏巴黎時裝周。（圖／品牌提供、翻攝LOEWE、孟耿如 IG）

▲LOEWE 2021春夏巴黎時裝周。（圖／品牌提供、翻攝LOEWE、孟耿如 IG）

▲LOEWE 2021春夏巴黎時裝周。（圖／品牌提供、翻攝LOEWE、孟耿如 IG）

▲LOEWE 2021春夏系列輪廓充滿戲劇效果。

▲LOEWE 2021春夏巴黎時裝周。（圖／品牌提供、翻攝LOEWE、孟耿如 IG）
▲以編織手法呈現的服裝。

回到服裝本身，戲劇化的輪廓讓人一眼就著迷，充滿雕塑感的結構，大蓬袖、份量很足的荷葉、誇張的圓形線條等，加上編織、皺摺、扭結等手法，讓服裝自在地轉換，由藝術家Anthea Hamilton設計的壁紙圖案，也呈現在服裝上，十分搶鏡。

▲LOEWE 2021春夏巴黎時裝周。（圖／品牌提供、翻攝LOEWE、孟耿如 IG）

▲Puzzle包以亮片裝飾，呈現不同於以往的效果。

▲LOEWE 2021春夏巴黎時裝周。（圖／品牌提供、翻攝LOEWE、孟耿如 IG）
▲Ballon包推出不同尺寸，迷你款好可愛。

配總是焦點，全新的「貝殼包」線條猶如貝殼，兩側有經典繩結裝飾，夢幻又優雅，同系列托特包則加上圓洞，經典Puzzle繡上珠片變得閃耀，Balloon包不但換上各種材質，還出現超迷你尺寸，相當可愛。

▲LOEWE 2021春夏巴黎時裝周。（圖／品牌提供、翻攝LOEWE、孟耿如 IG）

▲LOEWE 2021春夏巴黎時裝周。（圖／品牌提供、翻攝LOEWE、孟耿如 IG）

▲LOEWE 2021春夏巴黎時裝周。（圖／品牌提供、翻攝LOEWE、孟耿如 IG）

▲休閒鞋、高跟鞋，兼具了實穿性。

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巴黎時裝周, LOEWE, Show on the Wall, Jonathan Anderson, 2021春夏
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