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490萬陀飛輪鑽錶一抵台就被包了　江詩丹頓吸女性藏家

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▲▼Vacheron Constantin & Breguet 。（圖／公關照）

▲江詩丹頓Traditionnelle陀飛輪珠寶腕錶（左）6,800,000元，Traditionnelle陀飛輪女錶4,900,000元。（圖／江詩丹頓提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶江詩丹頓（Vacheron Constantin）新作正式在台亮相，年度主力落在運動風的Overseas系列，換上玫瑰金材質搭配深邃藍色面盤相當出色，獲得不少正面評價；而品牌首度推出的Traditionnelle自動上鍊陀飛輪女錶，搭載配備環形自動盤的自製2160超薄機芯，襯上錶圈與錶殼鑲嵌的美鑽，要價490萬元，一抵台就被女性收藏家打包了。

▲▼Vacheron Constantin & Breguet 。（圖／公關照）

▲江詩丹頓Heure Creative系列 Heure Romantique黑色珍珠貝母面盤鑽錶1,730,000元。

女錶的另一焦點是受1916年新藝術風格古董錶啟發的Heure Romantique腕錶，傳承當時優美的渦卷紋、波浪曲紋和蔓藤花紋的線條，由104顆雙排鑲嵌的鑽石勾勒出花朵輪廓，並以金珠飾邊，搭配黑色珍珠母貝面盤，流露古典雅致的氣息。

▲▼Vacheron Constantin & Breguet 。（圖／公關照）

▲江詩丹頓Overseas超薄萬年曆玫瑰金錶，2,990,000元。

江詩丹頓男錶則擴大Overseas系列陣容，從三針日期款至複雜功能的萬年曆錶，全面換上玫瑰金材質搭配藍色面盤，配上快拆功能錶帶，可迅速變換錶款風格；當中一款鏤雕超薄萬年曆錶，加上錶殼厚度僅8.1毫米，不僅展現品牌機芯強大，也展露頂級錶的精緻打磨、倒角處理等工藝，即使是難以透視的小部件也經過精細的手工裝飾。

▲▼Vacheron Constantin & Breguet 。（圖／公關照）

▲江詩丹頓Overseas鏤雕超薄萬年曆玫瑰金錶，3,960,000元。

近期令人驚嘆的裝飾工藝還有寶璣身價逾2000萬元的Classique Double Tourbillon "Quai de l'Horloge"腕錶，底蓋鐫刻寶璣大師1775年在巴黎西堤島開設的工坊圖案，而正面呈現鏤空雙陀飛輪，並顯露雙發條盒，機芯圍繞軸心運行，每 12 小時旋轉一圈，陀飛輪上方支架架上時針，整體設計比第一代雙陀飛輪錶年輕不少，全球限量4只，台灣成為首發之地。

▲▼Vacheron Constantin & Breguet 。（圖／公關照）▲▼Vacheron Constantin & Breguet 。（圖／公關照）

▲Classique Double Tourbillon 5345 Quai de l'Horloge鏤空雙陀飛輪腕錶，底蓋鐫刻寶璣大師在巴黎開設的工坊，約20,540,000元。（圖／寶璣提供）

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關鍵字：

江詩丹頓, Vacheron Constantin, Breguet, 寶璣
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