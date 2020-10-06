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巴黎時裝周／GIVENCHY新任總監2個月速成首秀　浮誇直角披肩、巨大包包成焦點

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記者王則絲／外電報導

法國精品GIVENCHY在今年六月時宣布迎來新任創意總監Matthew M. Williams（馬修威廉斯），而近日於巴黎時裝周登場的2021春夏男女裝系列，正是他加入GIVENCHY後僅花兩個月籌備的首秀。Matthew M. Williams在本季將重點放在剪裁與金屬配件上，其中將經典Antigona包巨大化成為最醒目的焦點，他不只是翻透了GIVENCHY的檔案庫，也把自己在時尚圈闖蕩的閱歷運用在此系列當中。

▲GIVENCHY春夏。（圖／翻攝自IG）

▲GIVENCHY春夏。（圖／品牌提供）

▲Matthew M. Williams迎來於GIVENCHY的首秀。（圖／品牌提供，以下同）

Matthew M. Williams原先以個人品牌「1017 ALYX 9SM」（簡稱ALYX）而聞名，現被任命為GIVENCHY新任創意總監，頂著34歲的年輕總監頭銜藏不住叛逆的潮流底蘊。在首作系列登場前，Matthew M. Williams已先行曝光了些許重點細節，包括象徵承諾的「情人鎖」，不只是收錄塞納河畔的人文風情，更可視為Matthew M. Williams對接任GIVENCHY的責任感。

▲GIVENCHY春夏。（圖／翻攝自IG）

▲「情人鎖」扣飾貫穿本季。

▲GIVENCHY春夏。（圖／翻攝自IG）

▲G字金屬鏈配件，中性設計不分男、女。

綜觀GIVENCHY 2021春夏新裝系列，男、女裝同樣強調力量美感，陽剛氣息較為強烈，並增加不少鮮活色彩，與過往幾乎以黑色為基調的概念做出區別。Matthew M. Williams在本季不忘致敬品牌的歷史，流線型女生洋裝、方形領、誇張的直角肩披肩還有西裝的開袖細節，都傳承著Hubert de Givenchy最重視的精準剪裁，後背鏤空的設計也同樣致敬於他。而在McQueen時期所創造的「羊角」元素，也被Matthew M. Williams運用在2021春夏的高跟鞋履與帽款上。

▲GIVENCHY春夏。（圖／品牌提供）

▲Matthew M. Williams注入亮眼色彩。

▲GIVENCHY春夏。（圖／品牌提供）

▲GIVENCHY春夏。（圖／品牌提供）

▲GIVENCHY春夏。（圖／品牌提供）

▲浮誇的直角肩披肩，為本季一大亮點。

▲GIVENCHY春夏。（圖／品牌提供）

▲西裝開袖剪裁細節。

Matthew M. Williams大膽採用了GIVENCHY標誌性的科技感面料，於本季男女裝中可以看見塔夫綢面料、重磅彈性針織⋯⋯外套方面則均選用了全棉橫紋面料，都是特別著重工藝技術與質量的材質。其他值得關注的亮點，例如三分趾設計的鞋款與襪子、全新面貌的Antigona手袋，也同樣是取自檔案庫再經過大膽革新，華麗重生，此外，在包款方面則有新面孔，模特兒於多套造型中手裡所拿的這款V字開口手袋也相當吸睛。

▲GIVENCHY春夏。（圖／品牌提供）

▲GIVENCHY春夏。（圖／品牌提供）

▲露背設計致敬歷史。

▲GIVENCHY春夏。（圖／翻攝自IG）

▲GIVENCHY春夏。（圖／翻攝自IG）

▲GIVENCHY春夏。（圖／品牌提供）

▲本季亮點包款，還有特殊的三分趾、羊角鞋跟鞋款。

▲GIVENCHY春夏。（圖／翻攝自IG）

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巴黎時裝周, 2021春夏, GIVENCHY, Matthew M. Williams
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