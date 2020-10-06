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網傳「3個方法」延長香水香氣，原來「 吃什麼」大有關係

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▲▼ 網傳「3個方法」延長香水香氣 。（圖／品牌提供）

▲延長香水的3個妙招快學起來。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉 / 台北報導

許多女生愛用香水，但總煩惱香水持香力不足，需要常常補噴有點麻煩，除了挑選留香度較強的淡香精外，還有三個方法可以幫助延續香氣，一起來學習！

多吃蔬果

飲食習慣和香氣原來大有關聯，天然香水品牌Lurk創始人Anne Sanford曾分享，飲食習慣能決定體味，而清新的體味能進一步影響香水在肌膚的發揮。她表示，多吃新鮮水果和蔬菜和含有蛋白質食物能保持體味清新，辛香料像是洋蔥和大蒜則會影響體味，另外身體保濕也能使香味更持久，但肌膚太乾則容易消散香水。

噴在肚臍和腳踝

許多人噴香水大多噴在手腕或是耳後，但其實人體發出熱量部位都會促進香水揮發，根據研究顯示，最能留住香味的位置是肚臍周圍，因為肚臍向內凹陷，能完全保留香水香氣，另個部位則是腳踝，香味能隨著走動環繞立體式散開。

噴香水前先塗乳液

許多品牌倡導疊香的重要性，建議乳液搭配香水能使香氣更持久，若是預算有限的話，網友也推薦平價留香技巧，建議以維他命E打底，接著再噴香水，就能幫助留香，使香味更加持久。

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關鍵字：

香水, 香氣, 延長, 體香
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