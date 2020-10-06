外國理財專家曝戒掉人生「8個東西」，把錢留住一點都不難

▲別再抱怨存不了錢，理財專家教你從8處下手。（圖／翻攝自IG/aoi186）

編輯 / Lily

在這個大家都在嘆「錢很薄」的時代，要存錢簡直是天方夜譚，要怎樣才能把錢聰明留下來，外國理財專家Chelsea Fagan提出只要戒掉人生中這8個東西，想存錢一點都不難。

▲（圖／Unsplash，以下同）

1.家居清潔用品

很多人都會被買一送一，或是第二件半價的行銷策略打動，一看到特價就忍不住囤貨，理財專家建議需要多少買多少，囤貨的下場就是錢真的很難留住。

2.話題性食品

人都會喜歡新鮮的東西，一聽到吃這個可以瘦身、又或是能幫助帶動新陳代謝，往往眼也不眨的花下手，先別論這東西是否有效，但往往已花了大把鈔票，與其亂買，倒不如買些新鮮蔬果回家吃更健康。

3 快時尚流行單品

想要省錢，所以總是買一件三百九的衣服，雖然有跟上流行，但是一分錢一分貨，材質穿起來不只難受，而且衣服穿了一季就淘汰，這又是何苦。

4 不實用的化妝品

女生對化妝品總沒抵抗力，只要網紅狂推就容易失心瘋，要購物之前請先檢視化妝包，缺什麼東西、又該補什麼，而不是看到包裝可愛就下手，這樣只是浪費錢而已。

5 搭uber或計程車

有時間的話盡量搭大眾運輸，盡量提早10分鐘出門，別讓自己總是非得搭小黃或是uber，看似沒花很多錢，但一個月累積下來的花費就很可觀。

6 每天一杯咖啡

或許你已習慣每天買杯咖啡，最便宜的咖啡少說也要40元起跳，貴的足以吃一餐，咖啡雖然是每天的精神食糧，但若是省下這些錢，無形就是幫自己累積財富。

7 非必要的家具擺飾

大家都想把家裡布置的舒適，但過多的佈置和裝飾其實很花錢，學習買需要的，而不是想要的，盡量少逛就不會激起購物慾。

8 餐廳賣的酒精飲品

大家都說餐廳酒水的利潤很高，若想要小酒怡情，建議可以去便利商店買回家喝，餐廳內的售價高出幾倍，下次要點飲料之前，先衡量一下就比較好。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App