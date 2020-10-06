找到掉髮原因！超傷頭髮的7大壞習慣　常綁馬尾、丸子頭要小心

▲想要好髮質除了做好清潔、護髮，有7個超傷頭髮的壞習慣也要小心。（圖／翻攝IG@moeka_nozaki）

編輯／Amanda

有人說頭髮是女人的第二張臉，髮質的好壞也會影響一個人的儀態氣質，但你知道嗎？有些生活中的小習慣，看似無傷大雅，其實就是導致你髮質越來越差、掉髮變嚴重的兇手，像是以下7個非常傷頭皮、髮絲的壞習慣一定要小心，別再犯了！

1.洗髮精從頭皮抹到髮尾



不少人洗髮精一擠就往頭髮上搓，覺得泡沫太少髮尾沒洗到，還會再補些洗髮精抹上，這樣很容易造成髮質脆弱和斷髮。其實洗髮精最主要是洗頭皮而不是洗頭髮，正確的使用方法應該是將洗髮精先在手上起泡後抹在頭皮上按摩清洗，用手上剩餘的少許泡沫稍微往髮尾帶過就可，因為沖水時還會有少量泡沫沖洗到髮絲中下段。

▲長髮的人洗完頭最好使用護髮乳幫助頭髮變得柔順、更好整理。（圖／翻攝IG@christopherobinparis）



2.懶得用護髮乳或潤絲



有些人會覺得洗完頭後用護髮產品很麻煩或浪費時間，但剛洗完的髮絲，毛麟片呈現微翻開狀態，使頭髮毛躁、乾燥、容易糾結，更難以整理和吹乾，容易拉扯斷裂，尤其是長髮的人狀況更明顯，使用護髮乳可以促使毛麟片收整且可防靜電，使頭髮變得柔順、好整理。

3.用毛巾「擦乾」頭髮



頭髮濕潤時毛麟片處於向外張開狀態，正是脆弱的時候，尤其外力摩擦更會造成髮絲損傷。洗完頭後不要用毛巾摩擦頭髮，想讓頭髮變乾正確做法是用毛巾將頭髮包起來，以毛巾輕輕按壓髮絲的方式吸走多餘水分。

▲別在濕髮時梳頭髮，最好先把頭髮吹到半乾或等到沒那麼濕的時候再梳。（圖／翻攝IG@dhc_official_jp）



4.濕髮時梳頭髮



如上述，頭髮濕潤時是很脆弱的時候，不要在濕髮時嘗試把頭髮開，最好把頭髮吹到半乾或是等到沒那麼濕時再梳頭，且要記得用寬齒梳先將髮絲大致梳開。

5.用高溫強風貼近吹頭



不要為了快速吹乾頭髮就將吹風機開到熱風最大，還貼近頭皮吹，高溫不僅會使得頭髮受到損傷，變得毛躁和脆弱，更可能使頭皮受傷，導致掉髮。最好使用溫度稍低的溫風，且吹風機不要離頭部太近，至少保持10cm以上距離，

6.飲食作息不規律



當壓力大、生病或睡眠不足、營養不足時，頭髮會放棄生長以讓身體獲得更多養份，而開始有掉髮現象。所以，建立健康規律的生活作息和睡眠、飲食習慣，對於頭髮、肌膚都很重要。

▲經常將頭髮綁得太緊容易導致掉髮。（圖／翻攝IG@moeka_nozaki）



7.頻繁使用造型品或綁髮過緊



綁太緊的馬尾或丸子頭等綁髮編髮造型會導致脫髮，尤其以太陽穴附近位置最常見。若是剛開始掉髮，盡量避免綁過緊的髮型就能讓頭皮慢慢恢復正常狀態，但若是頭皮長期處於緊繃狀態，脫落的頭髮很可能已是永久性的。所以平時不要長時間緊束頭髮，且盡量減少使用髮膠、定型噴霧等造型產品，使用後也要確保有清洗乾淨。

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