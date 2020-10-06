G-SHCOK彩虹錶圈眩目　上演火山雷奇景　

▲MTG-B1000VL火山雷限量錶款2020年10月9日正式發售，32,000元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

火山爆發伴隨閃電的「火山雷」，是因各種顆粒物質碰撞產生靜電而導致的雷暴現象，此奇景躍上CASIO G-SHOCK最新MTG-B1000VL火山雷限量錶，運用彩虹離子IP鍍膜處理錶圈與面盤細節演繹電光交錯的絢爛場景，而錶帶則受流竄岩漿啟發，呈現半透明紅色，9日將正式在台上市。

▲彩虹電鍍離子IP處理錶殼演繹火山雷色彩。



▲靈感源自岩漿的半透明紅色強化樹脂材質錶帶。

G-SHOCK為重現火山雷的眩目效果，採用彩虹離子IP電鍍技術處理，將藍色、紫色和金色濃縮於彩虹離子鍍膜錶圈，面盤上的錶圈與指針也點綴相同色調呼應，配上如炙熱岩漿的的錶帶，完美在錶上展現奇景；內在功能也強大，以MTG-B1000為基礎錶款，具太陽能電力與藍牙手機連線，精準掌握分秒。

▲Seiko 5 Sports與《快打旋風5》限量聯名錶款，分別以隆、春麗、肯、蓋爾、布蘭卡、桑吉爾夫6個角色進行設計，單只14,600元。（圖／SEIKO提供，以下同）



日系品牌近期發表的繽紛錶款，還包括SEIKO旗下系列Seiko 5 Sports與《快打旋風5》的聯名錶款，推出分別代表（Ryu）、春麗（Chun-Li）、肯（Ken）、蓋爾（Guile）、布蘭卡（Blanka）及桑吉爾夫（Zangief）等6個角色的限量錶，各款搶眼色調與裝飾細節，均來自他們的服裝與獨門招式，讓粉絲一眼就能認出熟悉的角色。

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