日本富豪寵女不手軟　搶下4.5億元巨鑽並以女兒名命名

▲蘇富比無底價拍賣的102.39克拉D色完美無瑕橢圓形白鑽，昨晚以逾台幣4.5億元成交。（圖／蘇富比提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

富豪手寵女兒超大方！昨蘇富比（Sotheby’s）創下拍賣史先例，以「無底價」方式拍賣102.39克拉D色完美無瑕橢圓形白鑽，最終以逾台幣4.5億元（121,562,000港元）成交，得標者是日本的收藏家，立刻以二女兒之名將此美鑽命名為「真依子星」（Maiko Star），去年4月同一買家也在蘇富比標得另一巨鑽，並取為長女之名「愛美星」（Manami Star）。

▲日本收藏家標下102.39克拉巨鑽，並以二女兒之名將此美鑽命名為「真依子星」（Maiko Star）。

昨晚在蘇富比拍出的102.39克拉「真依子星」出自加拿大安大略省維克多鑽石礦的271克拉原石，經過鑽石商Diacore進行長達整年的切割及打磨，呈現顏色D、淨度內外完全無暇的橢圓形白鑽，屬於最純淨且罕見的Type IIa類型，蘇富比大膽採無底價方式拍賣此頂級鑽石，價格迅速從1元推高至上百萬港元，一度出價至8,500萬港元，最終由日本收藏家電話出價逾台幣4.5億元搶下，送給二女兒。

▲香港富豪劉鑾雄（左）相當疼愛老婆陳凱韻。（圖／翻攝kimbeechan_official IG）

在國際拍賣會搶標名鑽並以女兒命名之舉非首例，香港富豪劉鑾雄（大劉）就是拍賣界的傳奇人物，多次標下巨鑽送給前女友呂麗君與現任老婆陳凱韻（甘比）所生的女兒，特別是他與甘比的女兒劉秀樺最受寵，至少已獲得3顆以她英文名Josephine命名的巨鑽，最轟動的是大劉2015年以15.8億元標下12.03克拉藍鑽，每克拉單價創下歷史新高紀錄，他將美鑽取名為「The Blue Moon of Josephine」，送給當時僅7歲的女兒。

▲劉鑾雄2015年以15.8億元標下12.03克拉藍鑽送給女兒劉秀樺，並以她的英文名將藍鑽取名為「The Blue Moon of Josephine」。（圖／翻攝蘇富比官網）

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