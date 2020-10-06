fb ig video ETtoday search mobile

日本富豪寵女不手軟　搶下4.5億元巨鑽並以女兒名命名

>

▲▼蘇富比巨鑽無底價拍賣 。（圖/公關照）

▲蘇富比無底價拍賣的102.39克拉D色完美無瑕橢圓形白鑽，昨晚以逾台幣4.5億元成交。（圖／蘇富比提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

富豪手寵女兒超大方！昨蘇富比（Sotheby’s）創下拍賣史先例，以「無底價」方式拍賣102.39克拉D色完美無瑕橢圓形白鑽，最終以逾台幣4.5億元（121,562,000港元）成交，得標者是日本的收藏家，立刻以二女兒之名將此美鑽命名為「真依子星」（Maiko Star），去年4月同一買家也在蘇富比標得另一巨鑽，並取為長女之名「愛美星」（Manami Star）。

▲▼蘇富比巨鑽無底價拍賣 。（圖/公關照）

▲日本收藏家標下102.39克拉巨鑽，並以二女兒之名將此美鑽命名為「真依子星」（Maiko Star）。

昨晚在蘇富比拍出的102.39克拉「真依子星」出自加拿大安大略省維克多鑽石礦的271克拉原石，經過鑽石商Diacore進行長達整年的切割及打磨，呈現顏色D、淨度內外完全無暇的橢圓形白鑽，屬於最純淨且罕見的Type IIa類型，蘇富比大膽採無底價方式拍賣此頂級鑽石，價格迅速從1元推高至上百萬港元，一度出價至8,500萬港元，最終由日本收藏家電話出價逾台幣4.5億元搶下，送給二女兒。

▲▼ 劉鑾雄與甘比 。（圖／翻攝kimbeechan_official IG）

▲香港富豪劉鑾雄（左）相當疼愛老婆陳凱韻。（圖／翻攝kimbeechan_official IG）

在國際拍賣會搶標名鑽並以女兒命名之舉非首例，香港富豪劉鑾雄（大劉）就是拍賣界的傳奇人物，多次標下巨鑽送給前女友呂麗君與現任老婆陳凱韻（甘比）所生的女兒，特別是他與甘比的女兒劉秀樺最受寵，至少已獲得3顆以她英文名Josephine命名的巨鑽，最轟動的是大劉2015年以15.8億元標下12.03克拉藍鑽，每克拉單價創下歷史新高紀錄，他將美鑽取名為「The Blue Moon of Josephine」，送給當時僅7歲的女兒。

▲▼蘇富比巨鑽無底價拍賣 。（圖/公關照）

▲劉鑾雄2015年以15.8億元標下12.03克拉藍鑽送給女兒劉秀樺，並以她的英文名將藍鑽取名為「The Blue Moon of Josephine」。（圖／翻攝蘇富比官網）

►亮・珠寶／賈靜雯藏的耳環出自名家之手　石上鳥、賈姬手環必收

►LV珠寶暗藏經典棋盤格紋　頂級寶石探索宇宙奧秘

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

蘇富比, Sotheby’s, 巨鑽, 劉鑾雄, 甘比
fashion.net

熱門文章

BURBERRY實現美人魚與鯊魚的浪漫愛情　「漁網」成明年大勢？

BURBERRY實現美人魚與鯊魚的浪漫愛情　「漁網」成明年大勢？

逆齡雙女神！太妍狠心斷髮當高中生　李聖經眉上瀏海變超嫩

逆齡雙女神！太妍狠心斷髮當高中生　李聖經眉上瀏海變超嫩

「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻

「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

收起你的小白鞋！必收10款ALL BLACK球鞋　站穩時尚C位

收起你的小白鞋！必收10款ALL BLACK球鞋　站穩時尚C位

凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法

凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法

小廢包Bye！女星都在背的實用「大包」款式　跟著入手好過秋

小廢包Bye！女星都在背的實用「大包」款式　跟著入手好過秋

瘦子背部刺青圖案　竟撞上Hublot錶

瘦子背部刺青圖案　竟撞上Hublot錶

全台限量3只！「40歲＋」徐若瑄、侯佩岑搶曬迷你Chloe一秒減齡

全台限量3只！「40歲＋」徐若瑄、侯佩岑搶曬迷你Chloe一秒減齡

ET Fashion

推薦閱讀

490萬陀飛輪鑽錶一抵台就被包了　江詩丹頓吸女性藏家

490萬陀飛輪鑽錶一抵台就被包了　江詩丹頓吸女性藏家

陳彥博戴錶比超馬感覺「活著」　笑納第一只浪琴機械錶

陳彥博戴錶比超馬感覺「活著」　笑納第一只浪琴機械錶

國慶連假來趟精品之旅　卡地亞Pahsa錶特展免費參觀

國慶連假來趟精品之旅　卡地亞Pahsa錶特展免費參觀

LV珠寶暗藏經典棋盤格紋　頂級寶石探索宇宙奧秘 亮・珠寶／賈靜雯藏的耳環出自名家之手　石上鳥、賈姬手環必收 你以為的單身女孩跟你想得不一樣！喜歡才是追，不喜歡叫騷擾 金曲．紅毯／個人意見批：9M88變成金魚、利得彙像廟上的浮雕 金曲31新人「持修」私服穿搭可帥可萌　粉絲喊：願意跟你結婚 安格斯12星座一周運勢10/5-10/11　金星移位加持，處女桃花朵朵開 「口罩上的裝飾品」推特引熱議　把納豆、秋葵黏臉上超吸晴

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面