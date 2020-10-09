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史努比控必敗！KINAZ最新一波聯名包包買大送小　巨大抱枕超療癒

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記者王則絲／台北報導

包包品牌KINAZ早先已與《PEANUTS家族》展開一波波聯名，Friends、CHIC、查理布朗系列都一致獲好評，而最新的KINAZ X PEANUTS™「散散步」系列又要讓史努比粉絲們失心瘋了，全系列用史努比的顏色「黑與白」貫穿，共推出8款手袋與錢夾，隨包附贈可愛的絨毛史努比零錢包或是燙金卡片夾，等於是1+1買大送小！現在預購還有機會可以拿到限量的史努比巨大抱枕毛毯組。

▲KINAZ X PEANUTS。（圖／品牌提供）

▲KINAZ X PEANUTS。（圖／品牌提供）

▲史努比聯名箱型正反手提斜背公事包，NT$4,280。（圖／品牌提供，以下同）

KINAZ X PEANUTS™「散散步」系列包含4款可正反兩面背的包款、1款後背包和3款錢夾，全部採用最基本簡單的黑、白色拼接設計，同時也是史努比本身的顏色，最百搭、實用。

包款部分有驚人容量的手提公事包、圓弧貝殼形狀的醫生包、女孩們最愛的馬鞍包型還有雙層拼接的斜背小包，正面採用黑、白拼接方式呈現，另一面則是純黑的低調風格，可以隨著心情、穿搭任意變換，且兩面都印有史努比與胡士托散步的可愛圖案與LOGO，另外，還有輕盈小巧的後背包，每一款包包都附有一個萬用絨毛史努比零錢包，可以納入卡片、零錢甚至是口紅等小物，不管是裝在包身上或是拆卸下來使用，都可愛到不行！每一款都附贈實在太佛心。

▲KINAZ X PEANUTS。（圖／品牌提供）

▲KINAZ X PEANUTS。（圖／品牌提供）

▲雙層正反手提斜背醫生包，NT＄3,980。

▲KINAZ X PEANUTS。（圖／品牌提供）

▲KINAZ X PEANUTS。（圖／品牌提供）

▲多隔層正反馬鞍包，NT＄3,980。

▲KINAZ X PEANUTS。（圖／品牌提供）

▲KINAZ X PEANUTS。（圖／品牌提供）

▲雙層拼接正反斜背包，NT＄3,980。

▲KINAZ X PEANUTS。（圖／品牌提供）

▲輕巧斜背後背包，NT＄4,280。

錢夾部分也推出包括ㄇ字型拉鍊長夾、掀蓋長夾和方便收納的三折中夾，附贈的則是燙金卡片夾，同樣質感爆棚，可以放入錢夾中當夾層，單獨使用也超方便，1+1的概念非常欠敗。

▲KINAZ X PEANUTS。（圖／品牌提供）

▲多隔層拉鍊ㄇ型長夾，NT＄3,380。

▲KINAZ X PEANUTS。（圖／品牌提供）

▲掀蓋壓釦長夾，NT＄3,480。

▲KINAZ X PEANUTS。（圖／品牌提供）

▲折L型拉鍊中夾，NT＄3,280。

且只要預購散散步系列任一款就再加碼送史努比絨毛毛毯抱枕組，巨大的史努比造型絨毛抱枕摸起來超柔軟，天氣轉涼之後將成為睡午覺神器，史努比粉絲們絕對不能錯過。

▲KINAZ X PEANUTS。（圖／品牌提供）

▲KINAZ X PEANUTS。（圖／品牌提供）

▲史努比毛絨抱枕不只可以收納毛毯，還可以把手放進去取暖。

說到史努比控們的夢幻包款，當然不能忘記The Marc Jacobs與《PEANUTS家族》聯名推出的「史努比相機包」，The Marc Jacobs為Marc Jacobs於去年推出的支線系列，經常帶來可愛的聯名商品，包括這次將品牌經典的Snapshot印上大大的史努比，讓人超心動！

▲MJ X 史努比。（圖／翻攝自官網）

▲MJ X 史努比。（圖／翻攝自官網）

▲The Marc Jacobs X PEANUTS家族聯名史努比相機包。（圖／翻攝自官網）

►日本郵局X史努比第二彈　收納包、存錢筒超欠收藏，全系列500元有找

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關鍵字：

KINAZ, 史努比, 聯名, SNOOPY, PEANUTS, 抱枕, 毛毯
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