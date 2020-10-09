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高圓圓洋裝微開衩仙氣噴發！　虞書欣「差16歲」撞衫踢到鐵板

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▲▼ 虞書欣、高圓圓。（圖／翻攝自微博高圓圓、虞書欣工作室）

▲大陸女星高圓圓與「THE9」成員虞書欣撞衫。（圖／翻攝自微博高圓圓、虞書欣工作室）

記者鮑璿安／台北報導

40歲女星高圓圓近日積極復工，日前以一身「復古藍色長裙」出席公開活動，無死角的臉蛋以及勻稱身材，絲毫看不出當媽的痕跡，令人意外的是，「THE9」成員虞書欣也巧合穿著同款服飾擺拍，兩人相差16歲撞衫，引發網友直言：「她踢到鐵板了。」

▲▼ 虞書欣、高圓圓。（圖／翻攝自微博高圓圓、虞書欣工作室）

▲▼ 虞書欣、高圓圓。（圖／翻攝自微博高圓圓、虞書欣工作室）

▲高圓圓近期身穿泰國設計師品牌Kloset的藍色長裙出席活動。（圖／翻攝自微博高圓圓、虞書欣工作室）

高圓圓獨特仙氣備受粉絲喜愛，去年（2019年）與趙又廷生下一女，近期才陸續復工， 最新造型則換上泰國設計師品牌Kloset的藍色長裙出席活動，獨特之處就屬領口的不規則剪裁，呈現側V開衩，且高圓圓沒有佩戴項錬，使得鎖骨曲線更加簡潔，再加上深邃大眼以及飄逸長髮加持，將仙氣提升至極。

▲▼ 虞書欣、高圓圓。（圖／翻攝自微博高圓圓、虞書欣工作室）

▲▼ 虞書欣、高圓圓。（圖／翻攝自微博高圓圓、虞書欣工作室）

▲ 虞書欣以藍色洋裝搭配Stuart Weitzman銀色綁帶高跟鞋創造火辣氣息。（圖／翻攝自微博高圓圓、虞書欣工作室）

巧合的是，「THE9」成員虞書欣早已換上同款洋裝出鏡，妝容呼應深棕髮色，綁起公主頭頗有逆齡效果，雖然與高圓圓撞衫，不過虞書欣選擇腳踩Stuart Weitzman銀色綁帶高跟鞋，創造上下對比的視覺效果，並且裙底開衩巧妙露出修長美腿，別有火辣氣息。畫面公開後也引發網友熱議，大批粉絲認為，「高圓圓完全少女」、「虞書欣踢到鐵板」，也有網友力挺虞書欣，「兩人風格不同」、「虞書欣穿出火辣的感覺。」

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關鍵字：

高圓圓, 虞書欣, THE9, 趙又廷, 女星, 撞衫, Kloset, 泰國, 設計師
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