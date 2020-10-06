【奧斯塔羅】最近煩心的事情有改善方案嗎？

有時煩人惱人的事

不想還好

要是想起來又更煩心了

如果你最近也有煩心的問題

一起跟奧斯老師來看看

最近煩心的事情能夠獲得改善嗎？

＜＜直覺選一張牌＞>



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選擇到這組牌的朋友，目前所煩心的事情要獲得改善或解決，奧斯老師要說可能就要辛苦一點，畢竟這樣的牌組多半代表沉澱與休息！所以面對事情的煩心要充分獲得解決機會就比較低，反而是會建議你先讓自己先放鬆些，讓自己面對目前的事情可以先稍微逃避一下。畢竟目前問題卡關，有時是你的思緒太過繁雜又或是腦袋卡著了，因此不如先讓自己休息一下、逃避一下，會好過你老把自己逼在目前這樣情況中還來的好，因此奧斯老師建議你，不如整理一下後再重新面對，或許情況就有機會獲得解決。

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選擇到這組牌的朋友，如果你目前也正有煩心的事情與狀況，那奧斯老師可要恭喜你，畢竟這樣的牌組多半代表理性及思考！因此奧斯老師不要你逃避也不要你休息，反而要你直接的面對問題。但在這之前我希望你先把個人的情緒與不滿拿掉，好好檢視問題的最初原因，建議你從根本原因找出問題點在哪裡？不要把所有問題跟狀況都參雜在一起，搞得自己不知道從哪裡解決，不然就面對問題，把所有延伸的狀況都一一拿出來做檢視，再一一去解決它，這樣的理性思考將有助你解決問題。

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選擇到這組牌的朋友，相信目前這件事情大概卡你挺久了，奧斯老師要說這樣的牌組多半代表求助以及貴人相助！所以奧斯老師不要你一個人去面對這些問題或是自己去思考這些問題，反而要你對外尋求協助，畢竟這組牌的貴人運勢不是自己出現來協助你，反而是你要自己去找出這個人。透過他人的幫助以及建議，就有機會協助你改善目前的問題甚至解決問題，所以測完這組牌，趕快思考一下有誰可以幫助你或是對方的建議你會願意採納的，想好了就趕快詢問對方，有望協助你解決目前的問題。

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選擇到這組牌的朋友，奧斯老師要說目前的問題要獲得改善以及解決，機會好像就比較低了，畢竟這樣的牌組多半代表傷心與煩惱！所以要能夠充分的解決目前煩惱，真的比較差強人意。所以這段時間奧斯老師反而建議你多調整一下自己的情緒，不要把自己逼得太緊，不要讓自己在面對問題時又一直鑽牛角尖，畢竟你也知道自己的個性容易想得太多或是無法一一收回自己的思緒，所以奧斯老師會建議你與其逼自己解決問題，不如先饒了自己的內心壓力，等緩和後再重新面對問題，反而會比目前的狀況還要好。

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