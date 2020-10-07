【奧斯塔羅】好想結束單身生活　該如何提升感情運勢？

有時平淡的感情運勢

單身生活讓人覺得生活乏味許多

如果你也想結束單身

也想找對象增添生活色彩

那就和奧斯老師一起來看看

單身的你該如何提升感情運勢吧！

＜＜直覺選一張牌＞>



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選擇到這組牌的朋友，奧斯老師反而要建議你跨出自己的生活圈，畢竟這樣的牌組多半代表社交應酬以及排斥！所以不難發現挑選到這組牌的你，不是太喜歡那種交際應酬的場合，覺得在這種社交場合不是太舒服。所以對於這種社交應酬的場合都覺得能免則免，但也因為這樣的狀況，讓自己的生活圈就比較平淡，沒有大大的起伏，也受限了認識人的機會。所以奧斯老師會建議你，嘗試多走出門去認識新朋友，開拓自己的生活圈，比較能夠有機會提升自己的感情運勢。吸引或遇到自己感興趣的對象。

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選擇到這組牌的朋友，奧斯老師會問問你現在真的想談感情嗎？畢竟這樣的牌組多半代表冷眼旁觀或是冷淡！所以不難發現你對於感情的追求好像沒有太大的興致，也沒有太過積極在尋找感情對象的這件事情上，可能在內心裡頭會期待認識新對象或是嚮往進入一段感情，享受感情的美好，但偏偏好像都只是嘴上說說或止於內心的想法，對於感情的行動力就沒有這麼的足夠了，因此奧斯老師會建議你先調整自己的內心狀態，重燃起對於感情的熱情，也需要讓想法跟行動力並行會比較好。

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選擇到這組牌的朋友，奧斯老師會建議你要多積極調整一下自己的心態，畢竟這樣的牌組多半代表的是休息以及沉澱！不難發現你對於認識新對象或是重新經營關係，覺得有點疲倦，覺得重新認識人然後曖昧跟猜測對方感情，覺得這種老套認識人的過程，自己開始有點乏味也提不起太大的興趣。因此奧斯老師會建議你要先從這部分做調整，讓自己在積極一點，提起認識對象的積極度會比較好，畢竟認識對象後的約會接著曖昧，都是感情成長的必經過程，別因為一時的疲倦影響了自己的感情運勢。

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選擇到這組牌的朋友，奧斯老師要說你對於過往的感情真的放下了嗎？或許你沒有在期待跟前任復合或是的確正卡在曾經的感情裡頭，畢竟這樣的牌組多半代表過往感情的影響！讓你要再次進入一段感情裡頭，些許覺得有點畏懼或是覺得有點提不起勁，但偏偏這樣的狀況的確影響了你的感情運勢，所以奧斯老師要說，一樣米養百樣人，可別因為過往感情的傷害或遺憾，就影響了再次踏入感情的決心，奧斯老師也常說「下一個會更好」這種老掉牙的台詞，但的確若真在結束的感情當中思考自己的感情價值觀，或懂得尋找更適合自己的，那的確就有機會找到更適合自己的對象，要趕緊調整自己。

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