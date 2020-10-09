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細膩畫風「星座手機殼」質感神美　同款耳機保護套也想一起收！

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▲星座手機殼。（圖／翻攝自官網、IG）

▲CASETiFY全新「星座保護殼」系列。（圖／翻攝自IG@casetify）

編輯／JJ

繼上回研發出100％可自然分解環保手機殼後，3C周邊品牌CASETiFY近日以此為藍本，延續推出「星座保護殼」系列，在客製化刻印圖案部分新增了12星座的代表性形象與符號，細膩的線條畫風質感爆棚，搭配上溫柔姐姐的燕麥色、粉嫩色美到不行，就連耳機也能訂做同款，成套入手更賞心悅目！

▲星座手機殼。（圖／翻攝自官網、IG）

▲星座手機殼。（圖／翻攝自官網、IG）

▲延續先前所推出的「CONSCiOUS」環保系列材質。（圖／翻攝自IG@casetify、官網，以下同）

CASETiFY先前推出的「CONSCiOUS竹纖維可分解再生手機殼」系列，採用獨家研發的「ecotify™」竹子素材，融合生物聚合物、澱粉和竹子製成，最後能夠分解為二氧化碳、水和其他天然礦物質，能重新融入至自然環境之中，不殘留任何毒素。

這次找來同樣推崇綠色環保理念的品牌Goodful攜手推出「星座保護殼」系列，以CONSCiOUS為基底，新增了十二星座的客製化刻印選擇，用細膩的線條插畫風格勾勒出每一個星座的形象，並與其代表符號巧妙合而為一，可愛卻不失真，非常有質感又優美。

12星座圖案：

▲星座手機殼。（圖／翻攝自官網、IG）

▲摩羯、水瓶、雙魚。

▲星座手機殼。（圖／翻攝自官網、IG）

▲牡羊、金牛、雙子。

▲星座手機殼。（圖／翻攝自官網、IG）

▲巨蟹、獅子、處女。

▲星座手機殼。（圖／翻攝自官網、IG）

▲天秤、天蠍、射手。

與上次的CONSCiOUS環保系列相仿，共有六種顏色選擇，包括黑色、燕麥白色、粉嫩色、朱紅色、草綠色以及淡紫色，且同樣提供字母刻印服務，不只能選專屬的星座，還能搭配自己的名字或是有意義單字和縮寫。

▲星座手機殼。（圖／翻攝自官網、IG）

同系列也有推出AirPods耳機保護殼款式，客製化項目則是以星座的符號為主，一樣簡約有質感，讓人好想直接入手一整套。

▲星座手機殼。（圖／翻攝自官網、IG）

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關鍵字：

手機殼, 保護殼, CASETiFY, AirPods, 環保, 星座, 訂製, 客製化
fashion.net

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