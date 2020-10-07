網狂點頭「最難伺候戀人」星座Top 3 ！處女愛挑刺、獅子嚴重王子病

▲公主與王子穿越到現代，最難伺候星座Top 3 。（圖／翻攝自unsplash，以下同）

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戀愛中有很多事情都需要雙方慢慢熟悉，當然也不排除交往後才發現另一半原來超難伺候，不僅要擔心對方冷了、餓了、累了，稍稍出錯就連日常生活也變成負擔，宛如公主王子穿越到現代，現在就公開「超難伺候星座」Top 3 ，遇到了還是乖乖認命吧！

Top 3 天蠍座

天蠍座會上榜實在不意外，他們太有主見反而成為一種缺點，因為對於任何事情都有自己的看法，只要另一半稍有不妥，天蠍就會耐不住性子直接開口理論，其實這樣在日常生活中很吃虧。而且天蠍心思十分細膩，會認為自己說過的話，對方就應該記在心裡，事實上卻是一個耳朵進一個耳朵出，開始生氣的天蠍誰也擋不住。

Top 2 獅子座

獅子座只喜歡當主角，一旦戀人沒有把他們放在第一位，或是完全不給獅子面子的話，他們就無法達到心靈上的滿足，容易萌生放棄的念頭，很難繼續走下去。所以想跟獅子長久在一起，當他們以指揮的態度去命令他人時，一定要配合獅子一搭一唱，這樣王子般的獅子才會陶醉其中，只是要磨合到這個階段不太容易。

Top 1 處女座

處女座位居第一名的最大原因就是「不滿足」，對於任何事情都看不順眼，總是覺得身邊的人能力很弱，所以不論是戀人或是朋友都受到嚴苛的要求，但是再怎麼做，都無法讓「完美主義者」處女座滿意，還會受到處女的一連串挑剔，想要伺候處女簡直是不可能的事情。

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