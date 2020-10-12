最新版小棕瓶下殺5.9折！超狂價2350元　30歲潤娥零細紋全靠它

▲潤娥成為雅詩蘭黛代言人。（圖／yoona__lim IG）



記者李薇／台北報導

韓國女星潤娥人氣很高，細緻的臉蛋加上標緻的五官，讓她擁有千萬粉絲追隨，一po文時常都是百萬人次按讚，最近她更成為雅詩蘭黛的代言人，為品牌拍攝一連串的形象照，每一張都美到爆表，讓粉絲紛紛大讚「太期待了」！購物網站「Her和她」推出潤娥愛用的雅詩蘭黛「新一代小棕瓶」特潤超導全方位修護露超級特價，原本3950元，限時下殺2350元，直逼5.9折的價格，不買會後悔。





▲「新一代小棕瓶」雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露，50ml，原價3950元、優惠價2350元，點我購買。

不只是拍攝形象照，潤娥也分享她的肌膚保養方式，因為行程滿檔的關係，常常感受到肌膚乾燥、缺水，或是有一些NG狀況，但自從用了全新的小棕瓶之後，肌膚不但穩定了很多，也澎潤到發亮，甚至連臉上的細紋都有所改善。

▲潤娥拍攝的畫報超級美。（圖／esteelauderkr IG）



「我每次使用它，都有種肌膚的年輕活力被喚醒的感覺」潤娥說，而且全新小棕瓶修護肌膚的速度更迅速，比起前一代加快25%，晚上使用的效果最佳，白天也可以搭配使用，做到肌膚全方位的潤澤修護。

▲潤娥展現出窈窕的好身材。（圖／esteelauderkr IG）



許多網友看完影片，都不禁大讚「潤娥就是美」、「潤娥果然是視覺女王」、「像鑽石一樣閃閃發光！」而全新的「小棕瓶」特潤超導全方位修護露全面更新後，不但質地更好吸收，潤澤效果也持續延長到72H，一滴就可以讓肌膚全面提升修護力。

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