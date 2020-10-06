直播／LV先劇透新手袋！水桶包的「迷你老花」太可愛　10/6晚上9點走秀

▲LV 2021春夏系列在巴黎時裝周登場。（影／品牌提供）



記者林明瑋 / 台北報導

2021春夏巴黎時裝周進入尾聲，LOUIS VUITTON（路易威登）照例壓軸，在台灣時間10月6日晚上9點登場，但秀未開始已先劇透，搶先曝光了多款2021春夏全新包包，水桶包從過去設計衍生而來，以迷你的Monogram 4種圖案裝飾於包面，相當可愛。

▲2021春夏包款搶先曝光，水桶包（右）從歷史設計取得靈感。（圖／翻攝LV IG，以下同）



▲圓形帽箱包以小小的老花妝點。

LV的2021春夏系列預告，以綠為主色，所有搶先被劇透的手袋，也都以綠色背景拍照，有些科技未來感，又帶著復古氣味，Monogram老花、鎖頭是重點元素，裝飾著平行四邊形手拿包、鍊帶包等，LV有著166年歷史，豐富的經歷成了靈感的最佳來源，全新水桶包便從過去的航海旅行包而來，米白色包身搭配黑色線條，輕鬆簡約又很有型。

▲手拿包、鍊帶包，都能見到鎖頭。



▲鍊帶與寬背帶各有特色。

已經亮相的多款包包中，讓妳最生火的是哪一咖？除了這些，還有更多精彩服裝、配件，LV將於巴黎時間10月6日下午3點（台灣時間10月6日晚上9點）發表2021春夏系列，透過直播就能完整欣賞，錯過也別忘記回放。