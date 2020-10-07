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男生都會迷戀的「通透系唇妝」　一抹就能抓住他的心

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

▲ILIA,唇膏,彩妝,唇彩,NARS,Giorgio Arman。（圖／品牌提供）

來自美國西岸的淨透系彩妝ILIA，主張以安全、透明的成分，不採用對健康造成負擔或是有刺激的成分，製作出旗下的彩妝單品；今年9月再度推出溫柔親吻唇露系列，擁有通透自然的顏色，可以呈現出明亮好氣色，打造出澎潤飽滿的唇妝效果。

▲ILIA,唇膏,彩妝,唇彩,NARS,Giorgio Arman。（圖／品牌提供）

溫柔親吻唇露4.3ml、售價880元，不只是在成分中，以天然無毒的成分製作，裡面更是添加玻尿酸、鹽角草萃取、白芒花籽油等保養成份，具有良好的鎖水與滋養效果，使嘴唇柔軟、光滑且無黏膩感；一抹自然潤色的效果，可以呈現出細緻飽滿的雙唇妝效，非常適合喜歡自然唇妝的女孩。

▲ILIA,唇膏,彩妝,唇彩,NARS,Giorgio Arman。（圖／品牌提供）

喜歡通透感妝容的女孩，NARS也在週年慶期間，全新推出NARS熾熱光吻迷你嫩唇油組合，#SOLSTICE晶透亮澤莓紅色與#BEAUSOLEIL閃耀亮澤香檳色，飽含精油質地，舒適輕盈，一抹就點亮水嫩唇，Q彈令人遐想一親芳澤！

不只是顏色美到讓人想收，小巧的包裝更是讓人覺得超級可愛，收納在包包裡面或是隨身攜帶都很方便好收納，而且不管是單擦，還是可以先塗抹一層唇膏，再疊擦唇油，也可以呈現出顯色飽滿的雙唇妝效。

▲ILIA,唇膏,彩妝,唇彩,NARS,Giorgio Arman。（圖／品牌提供）

除了自然通透感的唇妝，有些女孩則是喜歡比較飽和鮮明的色彩，像是Giorgio Armani再次限量推出兩組奢華絲絨訂製唇萃精巧珍藏組，一組以氣勢稱霸全場的#400 亞曼尼訂製服、搭配超級顯白的#401亮紅高跟鞋以及最襯亞洲人膚色的#405 緋紅禮帽作為設計。

▲ILIA,唇膏,彩妝,唇彩,NARS,Giorgio Arman。（圖／品牌提供）

另一組則是最受IG網紅歡迎的韓國熱賣斷貨#200楓紅貝蕾帽、人人必備顯白番茄色的#405緋紅禮帽以及絕美氣質、仙氣裸粉的#501粉紅蕾絲，也同步推出輕巧好攜帶的全新迷你珍藏版，非常適合大罐唇彩用不完，又喜歡經常換色的女孩入手。

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關鍵字：

ILIA, 唇膏, 彩妝, 唇彩, NARS, Giorgio Arman
fashion.net

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