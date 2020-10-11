倒入飲料就出現字！日本爆紅「透明玻璃杯」　破40萬讚跪求量產

▲日本爆紅玻璃杯，倒入飲品就能浮現口味。（圖／翻攝自推特@keltoto）



編輯 ／Ann

外觀好看的杯子已經不稀奇，日本商品設計師近期奇思妙想推出一款「可浮現飲品種類」的玻璃杯，只要倒入咖啡就有「咖啡」的中文字樣出現，同理倒入牛奶也有相同效果，到底是如何辦到的呢？看完之後只想說，太可愛必須量產！

▲日本設計師辻尾一平打造的「咖啡牛奶玻璃杯」，掀起44萬人按讚。（圖／翻攝自推特@keltoto）

推特近期爆紅一款玻璃杯，掀起超過40萬人按讚，主角就是日本設計師辻尾一平打造的「咖啡牛奶玻璃杯」，看似平常不過的外型，以透明質地呈現穿透效果。當然，奇妙之處還在後頭，只要倒入了深黑色的咖啡，瓶身就會浮現「咖啡」的白色字樣；換做是倒入白色牛奶，則會浮現出黑色的「牛奶」字樣，原來是早就將字樣印在瓶身上，在視覺效果上創造趣味感。

另外，如果將咖啡混合牛奶倒入杯中，讓飲品呈現淺咖啡色澤，就會發現兩種字體同時出現，「咖啡牛奶」的簡約字樣讓人會心一笑，不僅能夠及時辨別飲品種類，再也不怕喝錯，也為日常生活增添不少樂趣。果然這項設計一公開就獲得廣大網友迴響，「太可愛了」、「必須團購一波」，但目前商品仍處於發想階段還未實體化，感興趣的粉絲可能要等等了。

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