許瑋甯曬出背部超性感刺青！公開超嚴格「66飲食法」甩開肉肉身材

文／柯夢波丹 圖／翻攝自IG@anno8o7

許瑋甯自從有了穩定的男友後，便開始非常大方的在個人IG上和粉絲分享許多私下的生活照，其中也不乏看了會讓人眼睛一亮的微性感照，而最近許瑋甯PO出的新照片，更是尺度大開，讓人不經想大呼辣炸了！

先回顧一下之前這張自拍照，也引起了旋風式的討論，原本許瑋甯只是與粉絲分享：「頭髮好不容易留這麼長了，已經留回大學時期的長度」，並詢問大家的意見要不要剪短。

在 Instagram 查看這則貼文 AnN HsU 許瑋甯（@anno8o7）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 11 日 上午 9:02 張貼

只見許瑋甯頂著一頭亂髮，翹著屁股自拍，畫面就已相當性感了，仔細一看許瑋甯更是大方的露出細腰和性感的上臀肉，整個人真的是辣到炸！

在 Instagram 查看這則貼文 AnN HsU 許瑋甯（@anno8o7）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 31 日 上午 1:19 張貼

這次更是在等戲的空檔，難得秀出大尺度的照片，背部幾近全裸，更露出側乳的性感刺青，讓人隔著螢幕看了也忍不住想吞口水呀～

在 Instagram 查看這則貼文 AnN HsU 許瑋甯（@anno8o7）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 22 日 上午 6:37 張貼

除此之外她的性感鎖骨和小蠻腰早就是招牌了！每每看到許瑋甯分享這樣小露性感的照片，就真的是洋溢著健康的美呀～

而網友也紛紛跪求許瑋甯的減肥菜單，因為眾所皆知許瑋甯剛出道時曾是肉肉的身材，後來真的是靠著嚴格的毅力，才變的那麼纖細，這次柯夢整理了許瑋甯的減肥和健身習慣，快點學起來！

三餐絕對準時

許瑋甯曾經在受訪時表示，因為自己其實是易胖的肉肉體質，所以在減肥這條路上，真的下了很大的決心！而想要減肥，七分是靠飲食，所以她在飲食的控制上，嚴格到妳無法想像！

在 Instagram 查看這則貼文 AnN HsU 許瑋甯（@anno8o7）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 14 日 上午 4:43 張貼

首先就是三餐要準時，早餐吃的像公主，中午則簡單吃但也不需特別忌口，至於晚餐則就別吃了！而她也分享這段減肥的時間，她一到晚餐時間就要回家，跟朋友約也只能約在早上或下午，就是要避免在晚餐的時候，不小心破功！

低熱量水果當點心

許瑋甯表示其實自己真的沒有特別忌口，但就是避免吃炸的和甜食，其他都可以，另外平時身邊都會盡量準備一些低熱量又有飽足感的水果，像是蓮霧、蘋果、火龍果...等，可以當點心來吃，免得嘴饞亂吃。

早餐超養生

許瑋甯分享自己的早餐有時候會自己做，平時若有空早上起床後，就會打一杯薏仁牛奶喝，不僅熱量低，能消水腫，還能幫助肌膚淡斑美白，另外還會將各式各樣的水果切成塊狀，拌在優格中，來一碗水果沙拉，補充滿滿的維他命。

在 Instagram 查看這則貼文 AnN HsU 許瑋甯（@anno8o7）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 17 日 下午 4:48 張貼

晚上6點後不吃東西

許瑋甯說當體重瘦到自己的目標的時候，就不會再逼自己不能吃晚餐，而是將晚餐的時間提早，一般來說她都會在六點前把晚餐吃掉，超過六點就不吃東西了，若前一天吃比較多，隔天就會提早到五點後不進食。

每餐只吃6分飽

許瑋甯分享想維持身材，就是不能放縱大吃，隨時都要注意飲食的份量，像是她每餐都只吃6分飽，有一點飽足感就好了，不吃到撐，這樣才不會把胃撐大，而不知不覺中越吃越多。

餓的話就喝水

許瑋甯坦言想要擁有好身材，真的要有很大的毅力才會成功，因此忍住餓就是最關鍵的事，尤其一開始不吃晚餐的話，真的會很餓，但只要餓的話，她就會喝水，白天的話則是會喝黑咖啡，但許瑋甯也呼籲這是她個人的做法，不適用於每個人的體質。

在 Instagram 查看這則貼文 AnN HsU 許瑋甯（@anno8o7）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 6 日 下午 8:56 張貼

運動前後的飲食

許瑋甯分享運動前大概吃5或6分飽，通常是一杯麥片加牛奶和一份奇異果，主要是怕運動時過多的腹部施力壓迫到胃部，引起不適。運動完後通常不會太餓，所以大概2個小時後才進食，抓6分飽的量，建議可以多補充水果和水。

愛吃薏仁，補充維他命C來美白肌膚

平常防曬會做好，不怕曬太陽！飲食方面也是特別講究。選擇喝熱湯補身體，也愛吃薏仁、檸檬及富含維他命C的食品來美白。

在 Instagram 查看這則貼文 AnN HsU 許瑋甯（@anno8o7）分享的貼文 於 PDT 2018 年 6月 月 8 日 上午 1:23 張貼

曾經兩年沒晚餐

許瑋甯說自己為了瘦出好身材，忍了兩年不吃晚餐，但她告訴大家，如果妳沒有這個毅力的話，就只要將晚餐時間提早就好，不要這麼逼自己，因為還是要有快樂的心情，減肥才會順利。

健身主要做瑜珈和重訓

平時都有在運動的許瑋甯，喜歡做瑜伽與皮拉提斯等伸展自己的肌肉，讓自己更柔軟、靈活，同時也能放鬆情緒。「因瑜伽是很慢的，你可以找到方法平衡情緒。」。

不只是瑜珈，也會搭配一些重訓來增加肌肉量，修飾線條。平時也會做有氧，快速流汗，燃燒熱量。目前健身順序是瑜珈、皮拉提斯，再有氧。一次差不多1個半至2個小時，每兩天做一次，讓肌肉休息。

在 Instagram 查看這則貼文 AnN HsU 許瑋甯（@anno8o7）分享的貼文 於 PST 2017 年 11月 月 15 日 上午 1:13 張貼

每天按摩拉筋

許瑋甯表示若沒時間運動，都還是會按摩和拉筋，放鬆一下身體和局部的肌肉，而且拉筋很方便，不限時間和地點，花個十分鐘拉筋，對身體真的很好；至於按摩則是要幫助排除下半身的腫脹。

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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