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賈靜雯秘密為女兒藏鑽石　「她們搞不清楚那是什麼」！

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▲寶格麗於晶華酒店的形象概念店開幕，賈靜雯擔任嘉賓。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

寶格麗（BVLGARI）進駐麗晶精品20周年，且今年適逢台北晶華酒店30周年，慶祝雙周年慶的全新Peter Marino形象概念店，今於晶華酒店二樓大廳正式開幕，邀賈靜雯出席剪綵，她一身頂級藍寶石、祖母綠與鑽石項鍊貴氣十足，對於腕上的Serpenti珠寶錶更是愛不釋手，她透露近幾年愛看珠寶，都是為了想公平分配給3個女兒，成為她努力工作的動力，她說：「已為她們留不同切割的裸鑽，還沒告訴她們，她們應該也搞不清楚那是什麼！」

▲▼寶格麗PETER MARINO形象概念店開幕記者會-賈靜雯。（圖／記者周宸亘攝）

▲賈靜雯佩戴寶格麗頂級藍寶石、祖母綠與鑽石項鍊亮相。（圖／記者周宸亘攝）

賈靜雯購物屬於理性派，以腕錶收藏為例，她目前尚未購入珠寶錶，「因為我算過戴的時間不多，像寶格麗的Serpenti珠寶錶我看了很久，但它有點太閃亮了，等過些時間」；而珠寶她也以日常容易穿戴的款式為主，她笑稱：「平日戴太大件的作品，不是我的作風。」她眼光又投向腕上的珠寶錶，表示：「女人若此生擁有一件寶格麗珠寶，應該蠻圓滿的。」

▲▼寶格麗PETER MARINO形象概念店開幕記者會-賈靜雯。（圖／記者周宸亘攝）

▲賈靜雯對於寶格麗Serpenti珠寶錶愛不釋手。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼BVLGARI 。（圖／公關照）

▲寶格麗全新PETER MARINO形象概念店於台北晶華酒店開幕。（圖／寶格麗提供，以下同）

為慶祝形象概念店落成，寶格麗即日起舉辦為期3天的彩寶藝術頂級珠寶暨複雜腕錶展，呈現超過150件總值逾10億元的傑作，包括旗下第6只締造超薄世界紀錄的Octo Finissimo超薄鏤空陀飛輪自動計時腕錶，以及展現「彩寶之王」實力的13.05克拉哥倫比亞祖母綠鑽石項鍊、鑲嵌6顆超過10克拉彩色寶石與南洋珠的Jeweller To The Stars項鍊等。

▲▼BVLGARI 。（圖／公關照）

▲創下超薄紀錄的寶格麗OCTO FINISSIMO 超薄鏤空陀飛輪自動計時腕錶，4,450,000元。

▲▼BVLGARI 。（圖／公關照）
▲寶格麗頂級祖母綠與鑽石項鍊，主石為13.05克拉哥倫比亞祖母綠，約61,000,000元。

▲▼BVLGARI 。（圖／公關照）
▲寶格麗Serpenti系列頂級祖母綠與鑽石項鍊，約22,000,000元。

▲▼BVLGARI 。（圖／公關照）
▲寶格麗CINEMAGIA系列Jeweller To The Stars頂級彩寶與鑽石項鍊，約20,000,000元。

同屬LVMH集團的LV（Louis Vuitton，路易威登），近期也選用頂級彩寶探索宇宙奧秘，創作Stellar Times系列，分別有Lune bleue（藍月）、Apogée（天穹）、Planète bleue（藍色星球）、Soleils（太陽）、Astre rouge（紅色星球）、Céleste（天體）與Interstellaire（星際）等7個主題，當中雞尾酒戒選擇鑲嵌大克拉碧璽，漂亮顏色搭配華麗鑲台，單個戒指就極具分量。

▲▼LV 。（圖／公關照）

▲LV Bagues Cocktail雞尾酒戒鑲嵌大克拉碧璽。（圖／LV提供）

►LV珠寶暗藏經典棋盤格紋　頂級寶石探索宇宙奧秘

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關鍵字：

寶格麗, BVLGARI, 賈靜雯, LV, Louis Vuitton, 路易威登
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