朴寶劍、朴素丹上演「浪漫鋼琴之吻」　網讚：這什麼神仙愛情

文／柯夢波丹 圖／tvN、IG@my_kdramas.4you

韓國人氣男星朴寶劍入伍前最後一部作品《青春紀錄》，劇情講述劇中男女主角在追求夢想的過程中，收穫成長與希望的青春勵志愛情故事。日前播至第六集，除了收視率節節高升外，最新一集朴寶劍與朴素丹的感情關係更是大躍進，結尾的一場浪漫吻戲讓網友全暴動，紛紛大喊：我們寶劍真的太會親了！

根據官方數字，《青春紀錄》第六集首都圈的收視率來到平均8.4%、最高10.2%，精彩的劇情與演員精湛的表現持續大獲好評，收視率節節高升不是沒有原因的啊！

而關於劇中史彗峻（朴寶劍）與安正河（朴素丹）的感情發展，也是大家非常關注的重點之一。

好在編劇沒有讓大家等太久，兩人從前幾集尚處於若有似無的曖昧關係中，咱們寶劍在第六集直接打破韓劇「八集接吻定率」，直接霸氣吻下去啦！

朴寶劍鼓起勇氣告白



第五集的最後，朴寶劍和朴素丹一起回家的路上突然下起了雨，淋著雨的寶劍意識到自己對朴素丹的心意已經無法再隱藏了，於是下定決心告白，說出「我好像喜歡上妳了」，突如其來的告白讓朴素丹傻在原地。

《青春紀錄》第 5 集朴寶劍告白片段

《青春紀錄》第六集吻戲

在最新的第六集中，兩人來到無人的公園，史彗峻先是為安正河帶來一場浪漫的自彈自唱鋼琴表演，那深情唱歌的側臉實在太無敵了！

連彈鋼琴的手指也好看！看到這尊彈琴的極品寶劍，讓人想撲上去抱緊處理啊～～

結果唱完情歌之後，朴寶劍那深情的雙眼就這樣盯上了朴素丹的眼睛！朴寶劍終於按捺不住內心的情感，霸氣給她親～下～去～啦～～～（灑花）

此刻應該有很多女孩想要魂穿成朴素丹吧！

親了一次還不夠，兩個人又親了第二次♥

寶劍更邊吻邊落下了一滴唯美眼淚，讓看到這一幕的網友紛紛留言：「果然寶劍的吻戲就是有保證！」、「我們寶劍真的太會親」、「這個深情眼神太無敵！」等。

浪漫的場景+深情的眼神+綿長的吻+突然滑落的淚滴，儼然就是絕美的浪漫偶像劇無庸置疑啊！看了《青春紀錄》，讓人都想談戀愛了啦。

《青春紀錄》第 6 集吻戲片段

已互相確認心意的兩人，之後又會遇到什麼樣的困難與阻礙呢？史彗峻的演員之路是否能越來越順利呢？那就不能錯過每週一、二晚間 9:30 Netflix的獨家播出啦！

朴素丹《青春紀錄》「安正河穿搭」太實用！3種穿搭法一次解決上班、約會、聚會該穿什麼的煩惱

這幾雙靴子專治腿粗！韓妞秋冬穿靴必備4招「顯瘦穿搭技巧」，肉肉女擁有纖細鉛筆腿不是夢～



＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

更多流行時尚資訊，盡在《柯夢波丹》