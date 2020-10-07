模特兒穿JW Anderson繽紛蓬鬆羽絨衣散落大草原　網：天線寶寶？

記者王則絲／台北報導

JW Anderson為設計師Jonathan Anderson所創立的同名品牌，他同時也身兼西班牙高端精品LOEWE創意總監，是當代頂尖的設計師之一，MONCLER GENIUS（天才計畫）2020特別邀請到Jonathan Anderson攜手推出合作系列，形象大片中模特兒們穿著色彩鮮艷的羽絨填充服裝站在青草大地上，熟悉的場景讓網友們不禁聯想：「天線寶寶？」整個畫面非常鮮活、可愛。

▲MONCLER X Jonathan Anderson秋冬系列。（圖／品牌提供）



Jonathan Anderson在此次與MONCLER的合作系列上挑戰了既定傳統，衝破男、女裝的性別二元論，全系列新裝無分性別，男生、女生都可通穿，也呼應了現下時尚圈裡吹起「模糊性別界線」的風潮。Jonathan Anderson截取了自己的品牌JW Anderson的經典單品，如Riviera帽子和褶邊短褲等，填入MONCLER的代表性元素「羽絨」。

在本系列裡所有的單品都以蓬鬆、柔軟的樣貌呈現，包括外套、圍巾、寬邊帽、短褲和包款，運用彩度極高的繽紛色彩挹注田園風情，不過他並不滿意於光滑的平面，而是綴以壓花圓點以及滿版鉚釘浮雕的方式，讓整體更加高調顯眼，穿著紅色、黃色、橘色、粉色、藍色⋯⋯等成套羽絨服裝的模特兒們，於形象中零星散落在綠色大草原上，的確是與卡通《天線寶寶》圓滾滾的戲服和場景有幾分相像，洋溢著鮮活可愛的氛圍。

▲JWA與MONCLER的LOGO結合成本系列的專屬標誌。（圖／品牌提供）



MONCLER X Jonathan Anderson的聯名系列裡，把JW Anderson的LOGO與MONCLER的LOGO相結合，創造出全新的標誌，運用於本季單品中，此外，就連包款也都變得像羽絨衣一樣蓬鬆軟綿，手袋外型非常療癒。全系列已在MONCLER台北101購物中心獨家上市。

▲蓬鬆羽絨填充包款。（圖／品牌提供）

►巴黎時裝周／GIVENCHY新任總監2個月速成首秀 浮誇直角披肩、巨大包包成焦點



►詹朴動用金馬團隊請陳庭妮、黑嘉嘉主演科幻大片 絕美緹花口罩只在這賣