日本貓咪吐司第2波口味來了！一次吃到青森蜜蘋果片和蘭姆葡萄乾

文／柯夢波丹 圖／NEKO NEKO SHOKUPAN、COSMO

9月1日起在新光三越 A8 首波快閃的《ねこねこ食パン 》( NEKO NEKO SHOKUPAN)貓咪高級生吐司。每日限量 400 份，一出爐就立刻完售。為了迎接秋天來臨同時讓大家們嚐鮮，將於10月1日起快閃11天推出第二彈新口味「楓糖蘋果生吐司」。絕對要把握機會，把全新口味吃下肚！

擁有吸睛的美麗斑紋，像極了虎斑貓兒的「楓糖蘋果貓咪吐司」，除了被日本推特網友稱讚為「期待值最高」的口味之外，對於選用的食材也完全不馬虎。

像是100%日本產小麥麵粉之外，還加入「日本田中大理石頂級楓糖」，打造出絕美層次。在生土司中還能見到「青森蜜蘋果片」以及多汁的蘭姆葡萄乾，吃的到隱藏其中的肉桂與蜜蘋果的絕妙搭配。

楓糖蘋果貓咪吐司

■每日限量 50 條

■僅於第一梯次 11:00 推出，每人限購兩條(不限口味)

■售價：280元，售完為止

■第一梯次出爐販售： 11:00 北海道牛奶貓咪吐司 50條 + 楓糖蘋果貓咪吐司 50條

■第二梯次出爐販售：15:30 北海道牛奶貓咪吐司 150條

■第三梯次出爐販售： 18:30 北海道牛奶貓咪吐司 150條

在 Instagram 查看這則貼文 ねこねこ食パン【公式】（@nekoneko_shokupan）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 3 日 下午 10:17 張貼

日本知名烘培品牌「愛天空烘培屋」在去年11月推出的「ねこねこ食パン 」（NEKO NEKO SHOKUPAN）貓咪高級生吐司品牌，一上市就引起熱烈討論與歡迎！獨特又療癒的貓咪外型，只要看到就想立刻買回家！

《ねこねこ食パン》( NEKO NEKO SHOKUPAN)貓咪高級生吐司終於來台灣快閃了！這一次唯一授權給台灣「愛天空烘培屋」獨家代理引進 ，搶先進駐台北新光三越A8館，以快閃店的方式和台灣貓奴們見面！

快閃店內販售的除了生吐司之外，貓爪瑪德蓮、貓咪尾巴丹麥、精選果醬和貓咪咖啡全都有販售，根本逼瘋貓奴們，每一個都可愛到翻掉！

每日新鮮出爐的貓咪生吐司，除了生吐司就是貓咪圖案，連塑膠外袋也有可愛貓咪五官，超可愛的貓咪臉怎麼可以不買一顆帶回家！

整顆貓咪生吐司不僅厚實具有份量感，完全沒切邊的現烤出爐可將水分完全鎖住在內層，撥開後就是充滿濕潤又Q彈的獨特口感。

切片後的貓咪生吐司也是療癒無敵，爆萌的外型配上Q彈的日本生吐司口感，充滿濃厚日系清爽感！

貓咪生吐司

■價格：NT$250

最人氣的組合就是這款，一顆貓咪生吐司配上一個獨家帆布袋，一定要立刻開買！

貓咪生吐司+帆布袋

■價格：NT$580

都來到快閃店了，可別忘了買一杯貓咪咖啡好好品嚐一下！畫有貓咪圖案的拉花可愛的讓人捨不得喝下去，怎能沒先好好拍幾張照片留念呢！

而除了招牌經典口味牛奶貓咪高級生吐司可以搶購外，讓人想摸又想咬一口的「貓爪肉球瑪德蓮」，外酥內軟的淘氣「貓尾巴丹麥可頌」絕對必吃！

貓尾巴丹麥可頌

■價格：NT$80/支

台灣貓奴們獨享的限量組合商品，千萬不要錯過啦！

貓爪瑪德蓮

■價格：NT$120/8顆

「貓咪嚴選果醬」擁有多款口味可以選擇！大推肉桂奇異貓、酸甜柚子貓和百香果泥貓！

貓咪嚴選果醬

■價格：NT$250/瓶

【NEKO NEKO SHOKUPAN 貓咪高級生吐司台灣快閃店】

■快閃時間：9月1日至10月11日

■地點：台北市信義區松高路12號1樓（台北新光三越A8）

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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