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秒變不科學大長腿！學孫芸芸「人生必收小白鞋」穿搭公式　2千元也能辦到

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▲秒變不科學大長腿！學孫芸芸「人生必收小白鞋」穿搭公式　2千元內也能辦到 。（圖／翻攝IG）

▲學帶貨女王孫芸芸穿搭小白鞋，秒變不科學大長腿！（圖 / 翻攝IG @aimeeyunyunsun，以下同）

記者王蓁蓁 / 綜合報導

時尚圈都市傳說，只要孫芸芸穿過都會成為爆款！穿梭在各種風格裡的她，擅長用基本單品堆疊穿搭，滑過孫芸芸的IG，會發現她根本是「白鞋控」，一年四季擺拍都離不開，更不要說有「孫芸芸鞋」之稱的NIKE 鋸齒鞋，幾乎成為少女們人腳一雙的國民鞋，就知道孫芸芸帶貨力有多強了。

從超百搭的經典款、到聯名的限量款式，又或者是精品設計師品牌，小白鞋不嫌多，一起一窺孫芸芸的鞋櫃，跟上名媛的白鞋穿搭法吧！

西裝外套混搭休閒

孫芸芸一身西裝套裝加上休閒的白T，簡單穿出俐落造型，再套襪子增加造型層次，腳上曬出的最新PARDA X adidas Originals聯名球鞋超級吸睛，果然是時尚圈最會搶快的名媛。

▲秒變不科學大長腿！學孫芸芸「人生必收小白鞋」穿搭公式　2千元內也能辦到 。（圖／翻攝IG、品牌官網）

▲秒變不科學大長腿！學孫芸芸「人生必收小白鞋」穿搭公式　2千元內也能辦到 。（圖／翻攝IG、品牌官網）

▲秒變不科學大長腿！學孫芸芸「人生必收小白鞋」穿搭公式　2千元內也能辦到 。（圖／翻攝IG、品牌官網）

▲PARDA X SUPERSTAR，NT$15,500。（圖 / 翻攝 品牌官網）

以經典的小香外套搭剪裁有型的縮口褲，腳踩厚底白鞋拉長比例，簡單穿出男朋友風格。

▲秒變不科學大長腿！學孫芸芸「人生必收小白鞋」穿搭公式　2千元內也能辦到 。（圖／翻攝IG、品牌官網）

▲秒變不科學大長腿！學孫芸芸「人生必收小白鞋」穿搭公式　2千元內也能辦到 。（圖／翻攝IG、品牌官網）

▲MM6 厚底運動鞋，約NT$10,705。（圖 / 翻攝 品牌官網）


All Black露逆天大長腿

最基本的All Black穿搭，超適合穿搭新手或懶女孩們，學孫芸芸以短褲展露一雙大長腿來拉長整體比例，率性又不失女孩魅力，再套上白球鞋就可以出門了！

▲秒變不科學大長腿！學孫芸芸「人生必收小白鞋」穿搭公式　2千元內也能辦到 。（圖／翻攝IG、品牌官網）

▲秒變不科學大長腿！學孫芸芸「人生必收小白鞋」穿搭公式　2千元內也能辦到 。（圖／翻攝IG、品牌官網）

▲Balenciaga Zen 球鞋，約NT$17,472。（圖 / 翻攝 品牌官網）

▲秒變不科學大長腿！學孫芸芸「人生必收小白鞋」穿搭公式　2千元內也能辦到 。（圖／翻攝IG、品牌官網）

▲秒變不科學大長腿！學孫芸芸「人生必收小白鞋」穿搭公式　2千元內也能辦到 。（圖／翻攝IG、品牌官網）
▲Vans 白帆布鞋，約NT$1892。（圖 / 翻攝 品牌官網）

重點搭配

孫芸芸熱愛將浮誇配件帶入日常，從豹紋大衣、over size皮外套或超顯眼的墨鏡，穿上白色球鞋不止能為造型注入一股清新，還能避免整體太過沈重，不論是FILA老爹鞋、還是NIKE鋸齒鞋都有厚底效果，想要大長腿get一雙就對了。

▲秒變不科學大長腿！學孫芸芸「人生必收小白鞋」穿搭公式　2千元內也能辦到 。（圖／翻攝IG、品牌官網）

▲秒變不科學大長腿！學孫芸芸「人生必收小白鞋」穿搭公式　2千元內也能辦到 。（圖／翻攝IG、品牌官網）

▲FILA 白運動鞋，NT$2,480。（圖 / 翻攝 品牌官網）

▲秒變不科學大長腿！學孫芸芸「人生必收小白鞋」穿搭公式　2千元內也能辦到 。（圖／翻攝IG、品牌官網）

▲秒變不科學大長腿！學孫芸芸「人生必收小白鞋」穿搭公式　2千元內也能辦到 。（圖／翻攝IG、品牌官網）
▲NIKE RYZ 365，NT$2,900。（圖 / 翻攝 品牌官網）

近年除了搭配隱形襪，復古潮流回歸，也很流行這樣有點80年代的短白襪，不用害怕腿的長度被截斷，像孫芸芸這樣快到小腿肚的長度反而能拉長腿的比例，讓造型更加分，若是覺得都是單一顏色太單調，也可以學她戴上吸睛的腳鍊飾品增加亮點！▲秒變不科學大長腿！學孫芸芸「人生必收小白鞋」穿搭公式　2千元內也能辦到 。（圖／翻攝IG、品牌官網）

▲Chanel 小牛皮白鞋，約NT$27,000。

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關鍵字：

孫芸芸, 小白鞋
fashion.net

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