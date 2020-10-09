秋冬簡單升級臥室居家5技巧　花小錢在家舒服追劇爽避世

▲秋冬臥室想感覺更溫暖，幾個重點把握就行。（圖／unsplash，以下同）



記者蔡惠如／綜合報導

最近氣溫越來越低，總算有邁入秋冬的感覺，疫情爆發加上微雨天氣，許多民眾升級居家空間意願升高，面對即將來臨的冬季，將臥室的溫暖感與舒適感再加強，絕對是划算的投資，不過如何用有限預算做到，可從5個單品下手。

風格地毯

即使硬木地板，在秋冬也不免傳遞寒冷，更遑論是冰涼的磁磚地，在臥室安置一塊地毯，溫暖感瞬間升級，在視覺與觸覺上都有加分，尺寸較地墊更大的手工毯或編織毯，能在下床的那一刻讓腳維持溫熱，也能作為上床前情緒的緩衝。

額外照明

如果臥室的光源僅有頂燈，不妨再多添加一至兩個輔助照明，像是床頭燈或是落地燈，選擇溫暖的黃光燈泡，可以讓夜晚更有情調，心情也能更加放鬆，有時把照明為主的頂燈關掉，僅開其他輔助燈光，就能讓室內夜晚更有氣氛。

營造小角落

對於臥室可能出現的空白空間，可以設定一個主題來佈置，像是「閱讀」、「化妝」、「手工」等，並設置工具桌、化妝台或是自己喜歡的外型長凳，讓自己身處在該空間裡，就能更放鬆做自己喜歡的事，也能避免在臥室裡只能躺在床上的習慣。

明亮的牆壁

室內專家建議，臥室的牆壁最好還是選用明亮的顏色，若想要更柔和的空間，柔和的啞色調像是灰色、調和藍色等都很適合，明亮的牆除了可以反射陽光與燈光，也能讓整體的佈置如紡織品等，更加鮮豔有風格，若真的很想為臥室上色，建議選擇一面牆來做主視覺即可。

妝點窗戶

選擇一襲美麗的窗簾，是妝點窗戶最方便也最有效果的方式，即使只有一扇半身窗，也能搭配落地窗簾達到擁有大窗戶的錯覺，參考一下與牆壁相稱的顏色，有時甚至可以搭配大膽顏色的窗簾桿，也能出現一種混搭的趣味，也展現出個人風格。