林柏宏想爭金馬紅毯第一怪　封影帝與否都可買錶慶祝

▲演員林柏宏為美度表站台。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

以電影《怪胎》角逐本屆金馬獎最佳男主角的林柏宏，今出席美度表（MIDO）Multifort先鋒系列新錶活動，他難掩入圍的喜悅，表示：「拿獎真的不敢想啦！不拿獎也可以買錶。」是否已開始構思金馬造型爭紅毯第一帥？他笑稱：「先想辦法當第一怪好了！」

▲林柏宏佩戴美度表Multifort先鋒系列鏤空限量錶。（圖／美度表提供，以下同）

林柏宏表示無論是否當上影帝，他都平常心看待，因此隨時都能買錶犒賞自己；熱愛旅行的他，最愛美度表以各國知名建築為靈感的設計，他透露：「平常都依賴手機，到山裡健行或露營就知道錶的重要了。」他最重視腕錶的功能性與故事性，今所戴的先鋒系列鏤空限量錶，成為他的首選。

▲林柏宏角逐本屆金馬影帝，他寫下「空」字對未來做最佳註解。

鏤空錶近幾年人氣不墜，美度表首度加入流行行列，打造全球限量999只的先鋒系列鏤空錶，裝載具46小時動力儲存的手動上鍊機芯，透過飾有日內瓦波紋的黑色鏤空面盤可一窺其運作，搭配PVD黑色鈦合金錶殼與高科技織物錶帶，個性鮮明，與面盤裝飾垂直日內瓦波紋的同系列動力儲存腕錶，都屬於酷味十足的設計。

▲美度表Multifort先鋒系列鏤空限量錶，63,200元。



▲美度表Multifort Power Reserve先鋒系列動力儲存顯示腕錶，40,000元。

Oris也為賽車錶打造Artix GT鏤空錶，中央開放式的面盤顯露自動上鍊機芯，搭配鍊帶展現運動風，而配上穿孔設計皮錶帶的錶款，則讓人立刻與賽車配件連結，以設計感取勝。

▲Oris Artix GT鏤空腕錶鍊帶款（左）85,000元，皮帶款80,000元。（圖／Oris提供）



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