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肌膚變得暗沈蠟黃的4大原因和改善法！容易出油、愛吃甜食都中標

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▲▼肌膚暗沈蠟黃的4大原因。（圖／翻攝ＩＧ）

▲想維持透亮肌膚，先了解會讓肌膚暗沈蠟黃的原因。（圖／翻攝IG@ichi__da、@sachi_fujii_official）

記者張毓容／台北報導

有些人明明原本膚色也不深，也有認真防曬，但肌膚常常看起來很暗沈無光，甚至蠟黃、粗糙，到底是為何？又要怎麼改善和預防？知名皮膚科醫師廖苑利就指出，雖然有的人是天生膚色就比較黃或暗沈，但大多數人的暗沈蠟黃都是後天因素造成的，尤其是以下4種原因最常見。找出個人暗沈發黃的因素，再「對症下藥」才能真正改善，讓肌膚重新亮起來。

1.角質層堆積

廖醫師表示，肌膚表皮是由一層一層的角質細胞堆積而成，當角質層厚度正常、排列緊緻時，肌膚水分就能保持得好，且角質層平滑，皮膚的「反光度」就會增加，看起來就細緻透亮、有光澤。相反來說，角質層厚度異常，排列鬆散、不平滑時，肌膚就會顯得暗沈粗糙。

這種狀況的改善方式就是適當去角質，可用一些酸類精華促進角質代謝，像是水楊酸、杏仁酸、蘋果酸或乳糖酸等酸類，可控油、疏通毛孔，幫助去角質同時還有比較好的保濕作用。

▲▼肌膚暗沈蠟黃的4大原因。（圖／翻攝ＩＧ）

▲肌膚分泌的油分氧化、跟空氣中的灰塵混合，看起來就會暗沈發黃。（圖／翻攝IG@ahc.official）

2.油脂氧化

皮膚為了維持滋潤會分泌油分，油分中含有不飽和脂肪酸，當這些脂肪酸氧化後看起來就會黃黃的，如果又處在污染就嚴重的地區，油脂混合了空氣中的灰塵，更會暗沈發黃。

因為油脂氧化導致的暗沈，做好控油就能有效改善。另外，使用無皂基弱酸性氨基酸潔面產品，可溫和清潔肌膚，並把氧化的皮脂和灰塵清潔乾淨。

3.體內自由基過多

自由基會攻擊細胞中的DNA和酶，影響細胞活性，降低代謝率、使肌膚老化，肌膚看起來就會暗沈發黃，沒有光澤。

維持規律健康的生活作息和飲食習慣，也要適時紓解、調適壓力，保養時可多著重使用有多重抗氧化功效的精華、乳液或乳霜，幫助清除多餘的自由基，讓肌膚恢復透亮。

▲▼肌膚暗沈蠟黃的4大原因。（圖／翻攝ＩＧ）

▲攝取過多糖分小心「糖化反應」讓肌膚老化又發黃。（圖／翻攝IG@ichi__da）

4.糖化反應

「肌膚糖化」也是近年來熱門研究，簡單來說就是當體內有過多的糖分，糖會跟體內蛋白質結合，產生一種叫AGEs的物質，而AGEs是棕黃色的，慢慢沉積在肌膚中就會使肌膚逐漸暗沈蠟黃。

要避免「糖化」，改善飲食和生活習慣是第一步，如果不控制糖分的攝取和AGEs的產生，單靠保養品效果十分有限。適當的攝取一些抗糖、抗氧化食物也有幫助，像是藍莓、葡萄籽、綠茶，或是肌肽、硫辛酸也有抗醣化作用。此外，運動產生的肌肽、肌酸也有抗糖化作用，所以多做運動也有助於延緩老化。

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關鍵字：

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