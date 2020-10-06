陶喆夫妻甜蜜合體夏姿大秀　自爆幫老婆挑衣服「她都不會聽」

記者鮑璿安／台北報導

夏姿‧陳 SHIATZY CHEN 21春夏台北服裝秀於今（6日）晚間登場，現場星光熠熠，請到藝人陶喆夫婦、姚淳耀、 范少勳、孟耿如、謝欣穎以及莫允雯等人亮相。首次在螢光幕前合體的陶喆夫婦，此次換上簡約黑白西裝外套低調放閃，陶喆也搞笑透露，「通常我幫老婆挑衣服，她都不會聽我的意見。」

▲陶喆與老婆Penny首次公開合體獻給夏姿大秀。（圖／品牌提供）

陶喆去年（2019）與母親王復蓉一同力挺夏姿大秀，今年身邊換成老婆江佩蓉（Penny），兩人首次合體放閃，陶喆身穿硬挺的白色套裝，與Penny一黑一白巧妙呼應，看得出有精心搭配過一番。陶喆表示：「今天比較不好意思，沒穿夏姿的衣服，因為我的那件夏姿是一件過年的棉襖。」Penny 也補充：「我私下穿著比較喜歡簡單的感覺，黑色偏帥氣而不是浪漫路線。」不過兩人在穿衣上是否會發生分歧？陶喆搞笑回應：「通常我幫她挑衣服，她都不會聽我的意見，但是她又很愛問我。」

▲新科金鐘視帝姚淳耀穿著品牌秋冬男裝，直呼活潑又高級；范少勳認為夏姿「新中式」很活潑 。（圖／品牌提供）

新科金鐘視帝姚淳耀穿著夏姿秋冬男裝亮相，以高領毛衣加上品牌擅長的刺繡工藝，非常經典的穿搭讓姚淳耀相當喜愛，直呼：「非常活潑又高級。」同場比帥的還有演員范少勳，他提到，夏姿的「新中式」很有活力，特別是身上的綠色外衣，搭配起來相當逆齡，不過范少勳看秀從來不手癢，「我還無法敗家一波，這次來是很放鬆的體驗。」

▲（依序）孟耿如、莫允雯以及謝欣穎不約而同以暗黑色系亮相 。（圖／品牌提供）



孟耿如、謝欣穎以及莫允雯此次不約而同以黑色系亮相，孟耿如表示，今天是很中性的西裝帥氣風，再加上垂墜式元素做一些女人感的點綴。莫允雯以暗黑風妝容吸睛，與柔美的透視蕾絲衣著產生強烈對比，並且自稱是「地獄來的女人」，謝欣穎同樣選擇巴洛克風格剛柔的黑色裙裝，三人一字排開為大秀增添不少亮點。

夏姿2021春夏系列，通過設計總監陳彩霞以「圓旅」為題，以傳奇女性人物花木蘭為靈感，從開場軍綠與卡其帶出軍裝元素，中段以大量黑白為基底，結合了獨家開版緹花以及手工刺繡圖騰，象徵著沿路的風景以及心境上的轉變; 結尾則以迸發的色彩如正黃色、漸層的鮮綠以及粉紅、螢光桃粉，結合塗鴉印花詮釋轉變，鞋履則加入馬具的概念延伸，短筒軍靴和平底涼鞋柔中帶剛也成點睛之筆。

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