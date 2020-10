周興哲用「星期天穿搭」休閒走紅毯　阿爆紅西裝太帥、夏于喬開衩藏心機

▲2020台北時裝週春夏派對眾星雲集。(影/記者王蓁蓁攝)



記者王則絲/台北報導

2020台北時裝週今(6日)晚於松山文創園區舉辦「春夏時尚首航派對」,重磅邀請到本屆金曲獎大贏家阿爆(阿仍仍)、告五人、歌手周興哲、Leo王與春艷、演員夏于喬、莫允雯、謝佳見、胡宇威、李千那⋯⋯眾多星光閃耀現場,為接下來為期五天(10/6~10/10)的台灣設計師品牌時裝秀與精彩展演揭開序幕。

▲阿爆穿著豆藤黃設計大紅色西裝套裝、告五人穿著李倍Dleet服裝。(圖/記者周宸亘攝、品牌提供)



本屆金曲獎年度歌曲得主阿爆今日穿著設計師豆藤黃DOUCHANGLEE大紅色西裝,攜手告五人登場,瞬間吸引全場目光,雖然對比金曲獎時性感的深V禮服來說今天保守許多,但是阿爆表示:「大家應該看得出來,我本來就比較喜歡中性一點。」Oversize俐落剪裁的紅色西裝意外的襯膚,且非常帥氣,她認為豆藤黃的服裝就和她的音樂一樣不受侷限,充滿變化。

▲周興哲今天一身休閒裝扮來自李倍Dleet。(圖/記者周宸亘攝、品牌提供)



周興哲一步上紅毯便引起一旁粉絲們尖叫不斷,今日來到台北時裝周的裝扮特別休閒,身上的白色帽T、黑色牛仔褲來自設計師品牌Dleet,簡單大方,周興哲也說道:「這就是我星期天下午的樣子。」不過在眾星盛裝打扮的場合上略顯低調無趣。

▲謝欣穎穿著夏姿透視裙裝。(圖/記者周宸亘攝、品牌提供)



設計師品牌SHIATZY CHEN夏姿陳今晚打頭陣舉辦台北時裝周第一場2021春夏時裝秀,女星莫允雯、謝欣穎觀秀結束後也來到紅毯現場,謝欣穎穿著夏姿的黑色透膚連身裙亮相,莫允雯則是趁著短暫空檔換上了周裕穎品牌JUST IN XX環保系列的鋸齒領口黑色褲裝,一身酷勁難以抵擋。

▲莫允雯則是在夏姿秀後,迅速換上周裕穎設計黑色鋸齒領口褲裝。(圖/記者周宸亘攝、品牌提供)



夏于喬今日選穿設計師品排SEIVSON的浮誇澎袖套裝來到台北時裝周派對,SEIVSON本季主打末日反常時尚,夏于喬也特別解讀:「他們喜歡在平凡當中,做一些有趣不平凡的事情。」像是身上這件披風又像澎袖的造型,就讓整體很有亮點,裙裝側邊的開衩則可以讓女生展露一點小性感。

▲夏于喬穿著SEIVSON設計款套裝登場台北時裝週紅毯,開衩裙襬藏心機。(圖/記者周宸亘攝)



「2020台北時裝週SS21」以【Re】一字作為整體靈感概念,「去___你的時尚 Re:connext」空格交由觀眾自行想像,在一系列的暖身活動後,今晚以春夏派為接下來的時裝秀揭開序幕,10/6~10/10一連舉辦16場台灣設計師品牌秀,包括ALLENKO3、C JEAN、Dleet、DOUCHANGLEE、GIOIA PAN、if&n、INF、Luxxury Godbage by JUST IN XX、oqLiq、Seivson、SHIATZY CHEN、SILZENCE men、SYZYGY、WEAVISM、WEIYU HUNG、#DAMUR。

本屆台北時裝週還設立了「懸日航站」數位展演場域,結合多媒體藝術和現代科技,讓民眾能更近距離體驗時尚盛會,場內一共分為九區,六個敢玩敢秀的臺灣設計品牌 、兩個主題秀展覽(原始直覺、數位神遊)及中央舞台區塊,以環形螢幕舞台輪流展演數位品牌秀,展覽區內同時也設置互動式數位留言牆,民眾可掃描QR code,留言以本屆主題「去___你的時尚 Re:connext」發揮自我創意填空。

▲台北時裝週「懸日航站」展演空間。(圖/品牌提供)



