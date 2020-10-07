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巴黎時裝周／CHANEL「奈米包」變項鍊和腰帶！　春夏粉紅風爆款搶先看

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記者鮑璿安 ／台北報導

香奈兒（CHANEL）2021 春夏高級時裝系列於昨（6日）登場，作為今年少有的實體走秀，讓人耳目一新，本季靈感來自女演員們，因此除了延續極簡的黑白色調之外，更注入了對真實生活造型的詮釋，像是霓虹燈般CHANEL字樣的T恤、淺粉紅七分褲，華麗而亮眼；另外，本季包款尺寸更是小到極致，成為指間、腰間的靈動配件，勢必成為下個爆款。

▲▼CHANEL 。（圖／CFP）

▲▼CHANEL 。（圖／CFP）

▲藝術總監維吉妮維婭靈感源自女演員們，向品牌繆斯致敬。（圖／CFP）

藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）提到：「我設計時想到的是在典禮前於紅毯接受媒體拍攝的女演員，當被攝影師呼喚的時候，她們的表情有一點點焦慮分心，在戲劇作品以外的張力插曲，是我喜歡的部分。」因此本季除了簡潔黑白色貫穿所有，還有許多繽紛色系表現活力情懷，紅色、淡粉色、淺藍色等，一字排開相當療癒。

▲▼CHANEL 。（圖／CFP）

▲▼CHANEL 。（圖／CFP）

▲▼CHANEL 。（圖／CFP）

▲霓虹燈般CHANEL字樣的T恤 ，種種元素互相融合卻不顯衝突。（圖／CFP）

經典斜紋軟呢套裝，本季化作米色和黑色呈現，可搭配短裙豐富實穿性；更有超乎以往的螢光色系牛仔褲、流暢的洋裝與印上像是霓虹燈般CHANEL字樣的T恤，種種元素互相融合卻不顯衝突，宛如是女星最實穿的造型。另外，像是刺繡亮片點綴在襯衣、褲裝以及洋裝上，宛如遍佈的印花一般，隨著衣著剪裁不規則延伸；整體輪廓流線更顯飄逸，通過輕柔的薄紗、羽毛元素層層堆疊而上，豐盈且柔美。

▲▼CHANEL 。（圖／CFP）

▲▼CHANEL 。（圖／CFP）

▲▼CHANEL 。（圖／CFP）

▲▼CHANEL 。（圖／CFP）

▲本季包款尺寸超迷你，化作配件一躍而上指間與腰間 。（圖／CFP）

時尚迷最關心的配件包款部分，本季多以簡潔的手提形式演繹，像是口蓋包與小圓包，藉由鍊飾與珍珠元素加持更生火，一眼望去幾乎沒有大尺寸包款，而是超迷你的配件包點綴在手指或是衣著間，可以是項鍊、腰帶、戒指，一物多用豐富整體造型，最後加上模特兒演繹的露趾平底鞋，悄悄透露春夏的到來。

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關鍵字：

CHANEL, 香奈兒, 春夏, 2020, 巴黎時裝周, 維吉妮維婭, Virginie Viard
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