林心如曬女兒肉嘟嘟小手　母女同戴12萬Tiffany鑽鍊好甜

▲林心如與3歲女兒小海豚一起戴Tiffany微笑線條的T Smile鑲鑽手鍊。（圖／翻攝林心如臉書，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

今林心如大曬幸福生活，po出與3歲女兒小海豚一起戴Tiffany & Co. T Smile鑲鑽手鍊的照片，並難得秀與老公霍建華出遊照，一臉甜蜜全掛在臉上，不過明星老公人氣明顯不敵女兒，因為網友焦點全落在小海豚肉嘟嘟的小手上，一面倒讚美小肉手最可愛了。

▲小海豚肉嘟嘟的小手被網友一面倒讚可愛。



林心如的明星好友如Melody、侯佩岑、黃小柔都讚一系列照片甜蜜極了，身為Tiffany忠實擁護者，林心如戴上85,000元的微笑線造型的T Smile玫瑰金鑲鑽手鍊，女兒的小手則戴上迷你版微笑線的mini手鍊，示範母女不僅可穿親子裝，還能一起戴同系列珠寶，她呼應Tiffany的設計，寫下「多一點微笑多一點良善世界會更美好」、「每一天都是充滿愛與希望的一天」。

▲Tiffany T Smile 18K玫瑰金鑲鑽手鍊（左）85,000元，T Smile mini18K玫瑰金鑲鑽手鍊42,500元。（圖／Tiffany提供）

她同時分享與老公霍建華出遊照，夫妻倆同框除了冒幸福的粉紅泡泡，還可發現穿搭好默契，兩人同戴飛行員墨鏡，而林心如所戴的帽子是Dior要價34,500元的Bob粉色刺繡帆布漁夫帽，休閒look依然時尚。

▲頭戴34,500元Dior帽子的林心如，與老公霍建華甜蜜同框。

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