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石原里美就愛「這一味」　越吃越瘦，營養價值勝水果

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▲▼石原里美靠吃「這個」狠甩嬰兒肥 。（圖／翻攝自IG）

▲石原里美從土氣變精緻，飲食習慣功不可沒。（圖／翻攝自IG/satomisquad）

編輯 / Lily

石原里美日前傳出婚訊讓粉絲心碎滿地，曾蟬聯日本票選「最想獲得容貌」冠軍三年的她，其實她的美貌在眾女星中並不特別出色，而是她越來越懂得展現優勢，進修化妝和服裝搭配，才躍升為女神。現在纖細的她，據說以前也胖到62kg，也是靠著飲食調整才慢慢瘦下來。

根據日媒報導，石原剛出道時其實並不突出，直到她短暫離開演藝圈，出國進修學習化妝造型，才塑造出自己的風格。她雖然嬌小，但懂得選擇腰線設計款式，拉高身材比例，胸部本來就有料的她，更會適時展現身材，成為男女通殺的女神。

看似完美的她，其實也走過嬰兒肥階段，她靠著飲食和認真運動瘦下來，據說她吃飯規定自己要咀嚼30下才能吞下，減緩進食速度，增加飽足感。以下三個方式讓她從醜小鴨變女神，女生們快點學起來！

工作自製飯糰

石原曾在節目中分享，拍戲休息時為了避免自己吃太多食物，她會自製小圓球飯糰帶出門，若是肚子餓了就會補充蛋白粉。

多吃白蘿蔔

飲食除了多吃蔬菜、多喝水外，她更透露自己最愛用白蘿蔔泥拌烏龍麵吃，有時也會在白蘿蔔泥中加入紅蘿蔔和生薑，美味又能增加纖維質。營養師表示，白蘿蔔屬十字花科蔬菜，熱量低且富含膳食纖維，維他命C更比水果還多。

水果代替甜點

當嘴饞時會以水果代替甜點，水果特地選在正餐前吃，進一步控制正餐的攝取的熱量，不只如此，她更用杏仁代替餅乾，堅果能帶動體內循環且同時預防氧化，但是熱量不低，也不要過攝取喔！

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關鍵字：

石原里美, 飲食, 瘦身, 秘訣
fashion.net

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